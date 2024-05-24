«Интересная сумка» в подсобке одного из предприятий Симферополя. А в ней… арсенал

Полицейские Симферополя выявили и изъяли оружие у начальника подразделения одного республиканского предприятия.

В отдел полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение от руководства службы безопасности одного из крымских предприятий о находке в виде сумки с несколькими единицами оружия и боеприпасов. В ходе осмотра в подсобном помещении компании полицейские обнаружили и изъяли 9 единиц оружия и более 350 боеприпасов к ним различного калибра. Согласно проведенной экспертизе, 3 изъятые единицы оружия и патроны являются пригодными для производства выстрелов, остальные 6 – являются составной частью, — сообщили в МВД по РК.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступной деятельности одного из работников предприятия – 52-летнего местного жителя.

Подозреваемый пояснил, что изъятое оружие и патроны приобрел с целью самообороны в период с 2010 по 2014 гг.

Следственным управлением УМВД России по г. Симферополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.