Интересное признание от BBC: британский эсминец «Defender» специально пошел на обострение в Черном море

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который находился на борту корабля королевских ВМС «Defender», сообщил подробности инцидента с британским эсминцем у побережья Крыма. По его словам «Defender» целенаправленно зашел в территориальные воды России в Черном море.

Мы только что закончили переход сквозь территориальные воды оккупированного Россией Крыма. Это был осознанный ход со стороны корабля Королевского ВМФ «Defender», который идет в Грузию. Командование говорит, что он шел по международно признанному морскому маршруту, — отмечает корреспондент.

В материале Била утверждается, что когда британский военный корабль подошел к территориальным водам Крыма, то его команда была поднята по тревоге, а оружие приведено в состояние боевой готовности.

«Defender» намеренно собирался углубиться на 19 км в территориальные воды Крыма. Капитан настаивал, что это единственно возможный безопасный проход в этом районе, — приводит слова журналиста BBC.

Он утверждает, что перекрыть путь британскому эсминцу пытались два российских корабля береговой охраны, один из которых приблизился к «Defender» на расстояние 100 метров. Бил рассказывает, что в адрес эсминца поступали «все более угрожающие предостережения», в одном из которых говорилось о возможном открытии огня, если «Defender» не сменит курс.

Мы слышали какие-то выстрелы вдалеке, но посчитали, что они были за пределами досягаемости, — заявил Бил.

А еще британский корреспондент насчитал в небе над эсминцем… аж 20 российских самолетов.

«Defender» продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне — мы видели берег — и не сменил курс. Сейчас мы уже в международных водах, но над нами все еще летают российские самолеты, — резюмировал Бил.

По его словам, все время, что длился этот проход, экипаж эсминца был в состоянии повышенной готовности, на постах.

В какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет — и ее не было. Но российские самолеты были кораблем явно заинтересованы, они предупреждали его, чтобы он не заходил в территориальные воды Крыма, заявляя, что это российские воды, — заявил корреспондент.