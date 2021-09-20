Интрига? Сколько депутатов-«единороссов» от Крыма будет в новой Госдуме

Достаточно уверенная победа «Единой России» в Крыму (63,33% по спискам и три победителя по одномандатным округам) дает поле для расклада «политического пасьянса». Кто же представит Республику в обновленном составе Госдумы?

Загибаем пальцы. Трое одномандатников: глава комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, депутат Госдумы Константин Бахарев, председатель комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и ТЭК Леонид Бабашов (он избирался как самовыдвиженец, но член «Единой России» однозначно примкнет к фракции родной партии).

По спискам немного запутаннее. Все дело в том, что на этих выборах в «Единой России» объединили в одну «корзину» Крым и Севастополь. В этом региональном мини-списке 8 человек: 5 от РК, 3 от города-Героя: Сергей Аксёнов, Михаил Развожаев, Михаил Шеремет, Леонид Ивлев, Дмитрий Белик, Лариса Мельник, Георгий Мурадов, Владимир Бобков.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов уверен: Крым будет представлен пятью депутатами.

Точно уже сегодня можно сказать, что по партийным спискам проходят два человека: Шеремет Михаил Сергеевич и Ивлев Леонид Григорьевич. В общем, то, что мы планировали. Вся задача политическая нами выполнена в полной мере, – сказал Константинов на пресс-конференции в Симферополе.

То есть (продолжаем загибать пальцы): 2 – по списку, 3 – по округам. А как же «локомотив» списка – Глава РК Сергей Аксёнов? Официально он еще не отказывался от «проходного места». Так значит, будет 6? По списку следующий постпред крымского правительства при Президенте РФ Мурадов… Видимо, придется дожидаться окончательного подведения итогов выборов. К слову, в прошлом составе Госдумы от Крыма было 6 депутатов-«единороссов» (Шеремет и Бахарев, сохранившие «думскую прописку», а также Светлана Савченко, Руслан Бальбек, Андрей Козенко и Наталья Поклонская). Обновление серьезное.

Тем не менее по мнению спикера Госсовета РК Владимира Константинова, итоги голосования в Крыму лишь подтверждают тезис, что в обществе нет серьезного запроса на смену власти.

Отсутствие протестных настроений говорит о том, что запроса на смену власти нет, — уточнил политик.

Отчасти этот тезис ставит под сомнение отрицательная динамика успеха «Единой России» в Крыму.

Так, в 2016 году в Симферопольском округе за партию власти проголосовало 68,6%. В этом году – 60,48% (предварительные данные). В Керченском округе – в 2016-м – 74,3%, в 2021-м – 64,17% (предварительно). В Евпаторийском – в 2016-м – 75%, в этом году – 64,82%(предварительно).

Тенденция сохраняется и по конкретным кандидатам. Сохранивший место в Госдуме Константин Бахарев на этот раз набрал в Керченском округе 63,6%, а в 2016-м – 70,46%. Леонид Бабашов в Евпаторийском округе получил 58,17%. Его предшественница Светлана Савченко – 72,10%. Алексей Черняк в Симферопольском округе взял 49,73%. Его предшественник в 2016-м — Андрей Козенко — 63,23%.

Напомним, что на думских выборах в Крыму была очень похожая на год нынешний явка – 49,15% (на выборах-2021 – 49,75%).