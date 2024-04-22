Инцидент на тропе Голицына — травмировалась женщина

Инцидент на тропе Голицына (ГО Судак) произошёл накануне.
Поступило сообщение, что женщина травмировала ногу. Самостоятельно продолжить движение не может. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия направился Судакский АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, а также сотрудники СМП. Прибыв к мысу Капчик, спасатели приступили к поисковым работам в пешем порядке. В результате, гражданка была обнаружена на склоне узкого участка туристической тропы. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали женщине первую доврачебную помощь посредством наложения холодного компресса и вакуумной шины на поврежденную конечность. После этого спасатели при помощи носилок транспортировали гражданку из труднодоступного места к карете СМП, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым напоминает, отправляясь в горно-лесную местность помните:
- в первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
- для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
- не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
- среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МЧС России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МЧС России в Крыму