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Инцидент на тропе Голицына — травмировалась женщина
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Инцидент на тропе Голицына — травмировалась женщина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:09 22.04.2024

Инцидент на тропе Голицына (ГО Судак) произошёл накануне.

Поступило сообщение, что женщина травмировала ногу. Самостоятельно продолжить движение не может. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия направился Судакский АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, а также сотрудники СМП.  Прибыв к мысу Капчик, спасатели приступили к поисковым работам в пешем порядке. В результате, гражданка была обнаружена на склоне узкого участка туристической тропы. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали женщине первую доврачебную помощь посредством наложения холодного компресса и вакуумной шины на поврежденную конечность. После этого спасатели при помощи носилок транспортировали гражданку из труднодоступного места к карете СМП, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым напоминает, отправляясь в горно-лесную местность помните:

  • в первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
  • для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  • перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!

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