Инцидент на тропе Голицына — травмировалась женщина

Поступило сообщение, что женщина травмировала ногу. Самостоятельно продолжить движение не может. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия направился Судакский АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, а также сотрудники СМП. Прибыв к мысу Капчик, спасатели приступили к поисковым работам в пешем порядке. В результате, гражданка была обнаружена на склоне узкого участка туристической тропы. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали женщине первую доврачебную помощь посредством наложения холодного компресса и вакуумной шины на поврежденную конечность. После этого спасатели при помощи носилок транспортировали гражданку из труднодоступного места к карете СМП, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.