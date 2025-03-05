Инцидент в Керчи: женщина, много лет проработавшая почтальоном, обворовала пенсионерку

Следователем следственного отдела УМВД России по г. Керчи по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские продолжают расследование с целью установления дополнительных фактов и эпизодов.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым