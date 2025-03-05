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Инцидент в Керчи: женщина, много лет проработавшая почтальоном, обворовала пенсионерку

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:58 05.03.2025

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило сообщение от 38-летней местной жительницы о пропаже продуктов питания и небольшой суммы денег из дома ее престарелой матери.

Женщина пояснила, что в доме установлены камеры видеонаблюдения, и, просмотрев записи, она обнаружила, что в дом проникла незнакомая ей женщина, которая украла имущество. Заявительница также отметила, что ее мать не в состоянии сообщить, кто именно совершил кражу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи установили личность злоумышленницы. Ею оказалась ранее не судимая 46-летняя местная жительница. Подозреваемая признала свою вину и рассказала полицейским, что много лет работала почтальоном в этом районе, поэтому знала о том, что в доме проживает пожилая женщина. Оставшись без работы, злоумышленница сорвала навесной замок и, не обращая внимания на присутствие хозяйки дома, похитила продукты питания и деньги, которые лежали на столе, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следователем следственного отдела УМВД России по г. Керчи по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские продолжают расследование с целью установления дополнительных фактов и эпизодов.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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