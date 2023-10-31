Инцидент в крымском селе Марфовка — ребёнок выпал из окна

Следователями следственного отдела по Ленинскому району Республики Крым проводится процессуальная проверка по факту получения травм 3-летним мальчиком в результате падения из окна частного домав селе Марфовка.

Происшествие произошло в момент, когда мама прибиралась в комнате, а ребенок, облокотившись на москитную сетку-дверь панорамного окна, упал со второго этажа на бетонный пол. Мальчика с травмами головы и тела госпитализировали в Керченскую городскую больницу, где ему была проведена операция. В настоящее время состояние его здоровья стабильное, угроза жизни отсутствует. Семья, в которой произошло происшествие, благополучная. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято обоснованное законное решение, — отмечают в пресс-службе Главного следственного управления по РК и Севастополю.

Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю напоминает: не оставляйте детей без присмотра. Одна из основных и частых ошибок взрослых – родители зачастую возлагают ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков. Для обеспечения безопасности необходимо продумать расстановку мебели таким образом, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край незастекленного балкона.

Круглосуточная линия «Ребенок в опасности»: 123; 8(3652) 500-760

123; 8(3652) 500-760 Телефон дежурного : 8(3652) 500-750

: 8(3652) 500-750 Телефон доверия: 8(3652) 500-751