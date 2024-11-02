Инцидент в Крыму: тяжелоатлет ударил подростка в автобусе

Организована проверка опубликованных в социальных сетях сведений о применении взрослым тяжелоатлетом насилия в отношении несовершеннолетнего в общественном транспорте Алушты. Сообщается, что после незначительного конфликта он ударил по лицу 13-летнего подростка, вытолкнув его из маршрутного автобуса, — говорится в сообщении в Telegram-канале управления Следкома.
Ведомство установит участников происшествия, родителей несовершеннолетнего и очевидцев, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью подростка.
Ход доследственной проверки контролирует прокуратура Крыма. По данным в Telegram-канале прокуратуры, мужчина также оскорблял подростка.
источник: ТАСС
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