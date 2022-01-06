Инцидент в Разбойничьей бухте, под Судаком. На помощь женщине пришел «КРЫМ-СПАС»

Накануне днем (в 12:10) на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе Разбойничьей бухты, под Судаком туристка подвернула ногу, самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь спасателей. К месту происшествия незамедлительно направилась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе.

Спасатели связались с заявителем по телефону и определили, что женщина находится в районе южного склона горы Коба-Кая со сложным рельефом местности. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» установили голосовой контакт с пострадавшей и приступили к спасательной операции.

Спасатели оказали пострадавшей первую доврачебную помощь, наложив вакуумную шину на повреждённую ногу. После при помощи специальных носилок доставили пострадавшую к автомобилю скорой помощи. От госпитализации жительница Севастополя отказалась, — сообщили в МЧС РК.

Интересно, что этим история не закончилась. Сегодня стало известно о благодарственном письме, полученном спасателями. Приводим его полностью:

«СПАСИБО Судакскому отряду, пятой смене за спасение.

Непредвиденные обстоятельства настигают нас в самый неудачный момент. Для меня это было падение с лестницы на тропе Голицына, да не где-то в начале, а на Разбойничьем пляже — самой нижней и самой удаленной от входов точке. Жуткую боль перебивала мысль о том, как же мне выбираться, если я не могу встать… Туристы рассказали про «КРЫМ-СПАС».

Что особенно хочется отметить:

Скорость. Ожидание было не долгим. Экипировка. Носилки и куча инвентаря для безопасной транспортировки. Команда. Ребята успокоили, осмотрели, убедили, что они могут донести меня до машины, несмотря на высоченную гору, запечатали в носилки и доставили до скорой помощи!

Нет границ моей благодарности этим трём ребятам (простите, не спросила их имена). Вы настоящие герои и спасатели! Спасибо «КРЫМ-СПАС» за то, что они есть, за подготовку грамотных специалистов и за быстрые сроки приезда в столь удаленное место».

Фото: МЧС РК.

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