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Инвестиционный совет одобрил проект по строительству курортного комплекса в Саках

Инвестиционный совет одобрил проект по строительству курортного комплекса в Саках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 19:59 05.09.2021

Предполагаемый объем инвестиций — 14,5 млрд. рублей.

В Крыму на инвестиционном совете одобрили проект по строительству курортного комплекса в Саках с объемом инвестиций 14,5 млрд. рублей.

Напомню, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина было подписано соглашение о строительстве в Саках курортного комплекса. Заявленный объем инвестиций в проект 14,5 миллиардов рублей. Меморандумы, подписанные на ПМЭФ, – это старт большой работы для Республики Крым и инвесторов, — отметила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Она уточнила, что  реализация инвестпроекта поможет позиционировать Саки, как круглогодичный курорт международного уровня. В результате реализации проекта будет создано 1,7 тыс. новых рабочих мест, в том числе 700 постоянных и 968 сезонных.

Кроме того, на инвестиционном совете был одобрен проект по выращиванию винограда для производства элитных вин в Бахчисарайском районе. Еще один проект по строительству многофункционального комплекса будет реализован в Кировском районе с объемом заявленных инвестиций 12,2 млн. рублей.

Фото и материалы: пресс-служба министерства экономического развития РК.

Инвестиционный совет одобрил проект по строительству курортного комплекса в Саках

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