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Инвестор вложил более 36 млн. рублей в развитие рыбного хозяйства в Джанкойском районе
Фото: пресс-служба КРРК

Инвестор вложил более 36 млн. рублей в развитие рыбного хозяйства в Джанкойском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 19:57 16.06.2020

Три года назад было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта «Создание рыбоводческого комплекса» в селе Ермаково (в Джанкойском районе) с общим объемом заявленных инвестиций 38,7 млн. рублей.

Сотрудники Корпорации развития Республики Крым (КРРК) в рамках выездного осмотра посетили проект и посмотрели, каких результатов удалось достичь К(Ф)Х Галстян О.К. за время реализации.

В проект уже вложено 36,7 млн. рублей, приобретается необходимое оборудование и идет строительство сопутствующей инженерной инфраструктуры. Уже закуплен посадочный материал – осетр, карп и белый амур. В озера запущено 40 тысяч мальков толстолобика. Кроме того, на участке идет благоустройство вспомогательной территории, ведётся работа по очистке территории озер, — отметили в КРРК.

Напомним, что все инвестиционные проекты в Республике реализуются при сопровождении Корпорации развития Крыма и курируются министерством экономического развития РК.

Инвестор вложил более 36 млн. рублей в развитие рыбного хозяйства в Джанкойском районе

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