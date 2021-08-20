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Инвестор вложит в строительство комплекса по разведению осетровых рыб в Керчи вложит миллионы
фото: pxhere.com

Инвестор вложит в строительство комплекса по разведению осетровых рыб в Керчи вложит миллионы

Опубликовал: КрымPRESS в Промышленность Крыма 11:29 20.08.2021

Инвестор вложит в строительство комплекса по разведению осетровых рыб в Керчи 17,6 миллионов рублей.

Хочу отметить, что создание эко-фермы одно из приоритетных бизнес-направлений. Такой современный подход к организации производства поможет инвестору выйти в прибыль, а покупателю получить экологически чистый товар. Инвестор планирует реализовывать 20 тонн осетровых пород ежегодно, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — министра финансов РК Ирину Кивико.

Специалисты отмечают: в Крыму есть пример успешной реализации инвестиционного проекта по созданию осетровой фермы, которая расположена в Джанкойском районе. Крестьянско-фермерское хозяйство развивается и производит осетра для внутреннего рынка. Приобретено необходимое оборудование, построена сопутствующая инфраструктура, ведется благоустройство территории озер, произведена реконструкция дамбы.

Инвестор вложит в строительство комплекса по разведению осетровых рыб в Керчи вложит миллионы

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