Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму построят гражданские суда в рамках крупных заказов
Новости Республики
В Крыму построят гражданские суда в рамках крупных заказов
фото: © ТГ-канал Сергея Аксенова

В Крыму построят гражданские суда в рамках крупных заказов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:04 23.01.2026

На крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова. По её словам, промышленность в Крыму сегодня «получила толчок», динамика развития наблюдается практически во всех отраслях, и судостроение — в числе флагманов.

Конечно, существуют определенные сложности. Но наши отрасли работают над производством продукции… И наше судостроение не стоит на месте, развивается, – сказала Фролова.

В частности, по ее словам, речь идет о достаточной высокой загрузке предприятий на сегодняшний день, а также перспективах нового строительства гражданских судов.

Сегодня Крым ожидает крупных заказов, которые будет выполнять не только для нужд республики, добавила Фролова.

Сегодня прорабатываются большие заказы для нашего судостроения. Не только в рамках нашего субъекта, но и заказы для других субъектов Российской Федерации. Работа в данном направлении ведется. И, да, я уверена, что нас ждут подобные заказы, – сказала представитель руководства Минпрома.

На днях в Министерстве промышленности и торговли Крыма сообщали, что судостроительные предприятия республики загружены более чем на 73 процента.

Узнайте больше:  Итоги 2025 года: собственные доходы бюджета Республики Крым составили 124 млрд рублей

Осенью 2024 года в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщали, что на крымских верфях строятся суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.