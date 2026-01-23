В Крыму построят гражданские суда в рамках крупных заказов

Конечно, существуют определенные сложности. Но наши отрасли работают над производством продукции… И наше судостроение не стоит на месте, развивается, – сказала Фролова.
В частности, по ее словам, речь идет о достаточной высокой загрузке предприятий на сегодняшний день, а также перспективах нового строительства гражданских судов.
Сегодня Крым ожидает крупных заказов, которые будет выполнять не только для нужд республики, добавила Фролова.
Сегодня прорабатываются большие заказы для нашего судостроения. Не только в рамках нашего субъекта, но и заказы для других субъектов Российской Федерации. Работа в данном направлении ведется. И, да, я уверена, что нас ждут подобные заказы, – сказала представитель руководства Минпрома.
На днях в Министерстве промышленности и торговли Крыма сообщали, что судостроительные предприятия республики загружены более чем на 73 процента.
Осенью 2024 года в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщали, что на крымских верфях строятся суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока.
источник: РИА Новости Крым
