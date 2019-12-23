Инвесторы хотят построить в Байдарской долине под Севастополем элитный лицей, но...

В ходе выездного рабочего совещания депутаты Законодательного Собрания, муниципальные власти и представители Правительства Севастополя не смогли выработать единой позиции относительно необходимости строительства элитного лицея на участке площадью в 62 га в одном из самых живописных уголков региона – в Байдарской долине. Очередная встреча с представителями застройщика – компанией «Второй дом» — каких-либо результатов не дала.

Вопрос весьма неоднозначный. С одной стороны речь идет о значительных инвестициях в развитие экономики сел Байдарской долины, застройщик готов за собственные средства построить канализационные очистные, местные жители надеются, что обеспеченные воспитанники и их родственники оживят экономическую жизнь окрестных сел, дадут стимул для развития туризма. Стоит отметить, что и муниципалитет, и местные жители данный проект поддерживают, — цитирует пресс-служба Севастопольского городского отделения ЛДПР заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по образованию, науке, культуре и спорту Артема Гордиенко.

При этом парламентарий подчеркнул, что концепция строительства элитного лицея вызывает целый ряд вопросов. Во-первых, на территории лицея планируется построить 600 построек различного назначения, в том числе и жилье для воспитанников и их родственников. Таким образом, проект может стать просто прикрытием для строительства элитного коттеджного поселка. Также смутила Артема Гордиенко и стоимость обучения – более 100 тысяч рублей в месяц. Депутат высказал опасение по поводу того, что севастопольские семьи явно не потянут обучение своих детей в таком заведении.

Пока что сам проект вызывает много вопросов. Думаю, его утверждение надо отложить и более тщательно проработать, изучив все аспекты, а также общественное мнение. Знаете, многие называют Байдарскую долину севастопольской Швейцарией, поэтому к вопросам ее застройки нужно отнестись с особой тщательностью, — резюмировал Артем Гордиенко.

Солидарен с Артемом Гордиенко и его коллега по фракции, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по градостроительству и земельным вопросам Андрей Куринов.

С одной стороны, проект заслуживает внимания, так как формально инвестор готов взять на себя дополнительные обязательства: строительство очистных сооружений для села Орлиного, обустройство скважины, которая покроет не только потребности лицея, но и частично нужды жителей Байдарской долины. Также реализация проекта значительно пополнит бюджет города. С другой стороны представитель застройщика не предоставил конкретных данных о необходимых показателях пиковой потребности лицея в электричестве, воде и канализационных стоках. Кроме того, не были предоставлены данные по оценке потенциального воздействия жизнедеятельности лицея на окружающую среду, равно как и ничего не было сказано о предотвращении негативных воздействий от ведения хозяйственной деятельности, — подчеркнул Андрей Куринов.

Также парламентарий отметил, что представители компании «Второй дом» не предоставили никакой иной проектной документации кроме схем обследования грунтов, желаемого межевания территории и эскиза генплана. Настораживает и тот факт, что у компании нет опыта реализации аналогичных проектов.