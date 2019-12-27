Инвесторы из Китая намерены запустить черноморский круиз между Кубанью и Крымом

Инвесторы из Китая начали переговоры с властями Крыма об открытии круизного маршрута между портами полуострова и Краснодарского края вдоль побережья Черного моря, который станет вторым круизом, выполняемом в этом направлении. Об этом сообщил глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк.

Они рассматривают вопрос покупки круизного корабля, который бы курсировал вдоль Краснодарского края и Республики Крым. Потому что один «Князь Владимир», скажем так, маловато будет. Они понимают, что это выгодно. Компания достаточно не бедная, каждый год они отправляют из Китая 4 млн. туристов, и в Крыму они видят очень большую перспективу, — рассказал Черняк.

Депутат сообщил, что переговоры с властями Крыма проходили в Симферополе накануне, при этом не уточнил название китайской компании.

Пока единственный круиз в регионе выполняется по маршруту «Сочи — Новороссийск — Ялта – Севастополь» совершает лайнер «Князь Владимир». Рейс занимает неделю. В 2020 году круиз расширится, в него войдет Сухуми (Абхазия).