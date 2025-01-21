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Инвесторы, у которых масштабные проекты по строительству, будут передавать 10% жилья городу
фото: pxhere.com

Инвесторы, у которых масштабные проекты по строительству, будут передавать 10% жилья городу

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:02 21.01.2025

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева утвержден проект распоряжения об одобрении изменений в Закон города Севастополя № 418-ЗС «Об установлении критериев… для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка… без проведения торгов».

Изменения направлены на повышение социально-экономического развития города, более эффективное использование земельных ресурсов и обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Нам это необходимо для того, чтобы продолжить решать задачу обеспечения социально не защищенных категорий граждан. У нас не так много возможностей по предоставлению таких земельных участков, но там, где есть возможность, нам необходимо создавать наиболее выгодные для города условия с точки зрения получения квартир для предоставления и возможности влияния на конфигурацию этих квартир и необходимые параметры, чтобы они сразу подходили под те категории, которые стоят в очереди, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

В рамках соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов инвестор обязуется построить многоквартирный дом (или дома) общей площадью жилых помещений не менее 7 тысяч кв. м и безвозмездно передать городу не менее 10% от этой площади для обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

В связи с ограниченностью городских земельных ресурсов, наличием зон с особыми условиями использования, сложным рельефом и проблемами с аварийным жилым фондом, предлагается предоставлять земельные участки под масштабные инвестиционные проекты без торгов. Предоставление участков будет осуществляться по распоряжению губернатора и при наличии соответствующего инвестиционного соглашения, – отмечает директор департамента экономического развития Денис Профатилов.

Кроме того, проектом закона предлагается не применять к таким проектам требования о выделении этапов исполнения инвестиционного соглашения и рекультивации земельного участка в случае невыполнения инвестором обязательств. Это сделано для защиты прав граждан, купивших квартиры в домах, строящихся в рамках масштабных инвестиционных проектов.

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источник: ТАСС

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