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Инвестпроекты на западе Крыма: база пляжных видов спорта и жилой комплекс
Фото: минкурортов РК

Инвестпроекты на западе Крыма: база пляжных видов спорта и жилой комплекс

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:27 18.02.2022

На заседании республиканского Совета по улучшению инвестиционного климата одобрили два новых инвестиционных проекта. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико. В частности, на западе Крыма планируется реализация жилого комплекса и будет создана база пляжных видов спорта.

Развитие курортной инфраструктуры в западной части Крыма является одной из важных задач по привлечению инвестиций в республику. На территории одного из поселков в Черноморском районе, будет создана спортивно-туристическая база пляжных видов спорта, — сказала Ирина Кивико. 

По ее словам, плановый объём инвестиций составит порядка 70 млн рублей. Проект будет реализован в несколько этапов, первый планируется завершить к 2023 году, а полностью ввести комплекс в эксплуатацию в 2025 году.

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В частности, планируется создание рекреационной зоны для отдыха и занятия пляжными видами спорта, состоящей из гостиницы, палаточного городка и кемпингов, полей для пляжного футбола и волейбола.

На заседании совета также был утвержден проект по строительству жилого комплекса в Евпатории. Инвестор планирует построить современный жилой комплекс и торговый центр. Планируется размещение спортивной зоны, озеленение территории, создание парковочных мест. Планируемый объем инвестиций по проекту составит порядка 2,7 млрд. рублей. Во время заседания рассмотрен ход реализации ряда проектов, реализуемых в сельском хозяйстве.


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