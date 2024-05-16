Инженер из Крыма разработал супер-багги отечественной сборки для фронта

По зову души свои туристические и спортивные автонаработки Евгений из Симферополя превратил в фронтовые. Собранные багги будет передавать крымским бойцам на передовой Херсонского и Запорожского направлений.

Авто повышенной проходимости и безопасности, способно пролетать любые препятствия в бездорожье, переворачиваться, проходить глубокий брод, становится невидимым для тепловизоров и противоосколочным при доработках в поездке. Сзади «дронобойка» как для скорострельного, так и снайперского оружия, способная бить на 3 километра!

Сборка от покрышек до мотора полностью отечественная, все делается вручную, из инструментов только трубогиб и сварка.

Когда разрабатывал баг еще в мирное время, в голове постоянно были наработки и идеи для военного использования. Как в воду глядел, — делится народный мастер.

Бойцы от подобного «супер-бага» в восторге, на линии боев он незаменим. Сегодня мастер вместе с Народным фронтом обсуждают возможность широкого производства багов для бойцов, а также проработку проекта в рамках «Кулибин-центра».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму