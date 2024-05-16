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Инженер из разработал супер-багги отечественной сборки для фронта
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Инженер из Крыма разработал супер-багги отечественной сборки для фронта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 16.05.2024

По зову души свои туристические и спортивные автонаработки Евгений из Симферополя превратил в фронтовые. Собранные багги будет передавать крымским бойцам на передовой Херсонского и Запорожского направлений.

Авто повышенной проходимости и безопасности, способно пролетать любые препятствия в бездорожье, переворачиваться, проходить глубокий брод, становится невидимым для тепловизоров и противоосколочным при доработках в поездке. Сзади «дронобойка» как для скорострельного, так и снайперского оружия, способная бить на 3 километра!

Сборка от покрышек до мотора полностью отечественная, все делается вручную, из инструментов только трубогиб и сварка.

Когда разрабатывал баг еще в мирное время, в голове постоянно были наработки и идеи для военного использования. Как в воду глядел, — делится народный мастер.

Бойцы от подобного «супер-бага» в восторге, на линии боев он незаменим. Сегодня мастер вместе с Народным фронтом обсуждают возможность широкого производства багов для бойцов, а также проработку проекта в рамках «Кулибин-центра».

Узнайте больше:  Пенсионер из Симферополя передал детали для сбросов крымским бойцам

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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