Горячие новости
Главная | Керченский мост | Инженеры и рабочие уезжают со стройки Крымского моста. Она завершена, впереди новые объекты

crimeapress_news

Инженеры и рабочие уезжают со стройки Крымского моста. Она завершена, впереди новые объекты
Скриншот: ВК, Керченский мост

Инженеры и рабочие уезжают со стройки Крымского моста. Она завершена, впереди новые объекты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Керченский мост 11:06 23.12.2019

Инженеры и рабочие покидают площадку транспортного перехода через Керченский пролив после завершения строительства. Как сообщает Инфоцентр «Крымский мост», вахтовики отправятся на новое место работы сразу после новогодних праздников.

Финальная рабочая вахта в Керченском проливе пришлась на мостоотряд № 1 из Нижнего Новгорода. Бригада из 30 человек выехала из рабочего городка строителей на Таманском полуострове последней. За четыре года работы на Крымском мосту у каждого сотрудника этого мостоотряда было 24 вахты длиной по одному месяцу каждая – это более 8,5 тысяч рабочих часов в дневную или ночную смену, – говорится в сообщении.

Как рассказал начальник административно-хозяйственного отдела мостоотряда №1 Дмитрий Шеремет, строители покидают стройку в хорошем настроении.

Сегодня со стройки Крымского моста уезжает крайняя вахта. Так получилось, что она выпала на нашу нижегородскую территориальную фирму «Мостоотряд №1». Все – в хорошем настроении. Собираемся, едем. Работы выполнены в полном объеме, – рассказал он. – Все люди довольны тем, что выполнили эту большую работу. Так держать дальше. Готовы строить дальше. Следующие объекты ждут. Очень здорово то, что все ребята поедут домой в Новый год и получится встретить Новый год с семьями.

Строительство Крымского моста официально завершено. Его железнодорожная часть была построена за 47 месяцев. Сегодня состоится торжественная церемония запуска движения по железнодорожной части Крымского моста, в ней примет участие Президент России Владимир Путин.

Инженеры и рабочие уезжают со стройки Крымского моста. Она завершена, впереди новые объекты

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.