Инженеры и рабочие уезжают со стройки Крымского моста. Она завершена, впереди новые объекты

Инженеры и рабочие покидают площадку транспортного перехода через Керченский пролив после завершения строительства. Как сообщает Инфоцентр «Крымский мост», вахтовики отправятся на новое место работы сразу после новогодних праздников.

Финальная рабочая вахта в Керченском проливе пришлась на мостоотряд № 1 из Нижнего Новгорода. Бригада из 30 человек выехала из рабочего городка строителей на Таманском полуострове последней. За четыре года работы на Крымском мосту у каждого сотрудника этого мостоотряда было 24 вахты длиной по одному месяцу каждая – это более 8,5 тысяч рабочих часов в дневную или ночную смену, – говорится в сообщении.

Как рассказал начальник административно-хозяйственного отдела мостоотряда №1 Дмитрий Шеремет, строители покидают стройку в хорошем настроении.

Сегодня со стройки Крымского моста уезжает крайняя вахта. Так получилось, что она выпала на нашу нижегородскую территориальную фирму «Мостоотряд №1». Все – в хорошем настроении. Собираемся, едем. Работы выполнены в полном объеме, – рассказал он. – Все люди довольны тем, что выполнили эту большую работу. Так держать дальше. Готовы строить дальше. Следующие объекты ждут. Очень здорово то, что все ребята поедут домой в Новый год и получится встретить Новый год с семьями.

Строительство Крымского моста официально завершено. Его железнодорожная часть была построена за 47 месяцев. Сегодня состоится торжественная церемония запуска движения по железнодорожной части Крымского моста, в ней примет участие Президент России Владимир Путин.