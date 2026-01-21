Инженеры СевГУ создали оборудование для российского авиастроения. Уникальное

В СевГУ разработали и изготовили высокоточный станок, предназначенный обеспечить качество комплектующих для самолетов «Сухой Суперджет». Это достижение стало результатом сотрудничества университета с АО «Фиолент».

Новый станок, созданный по заказу «Фиолента», предназначен для финишной обработки корпусов датчиков, критически важных для современных авиалайнеров.

Для производства датчиков для «Сухого Суперджета» требовалась особая технология обработки корпуса, обеспечивающая высочайшую точность. Мы провели серию экспериментов и подобрали наиболее оптимальную технологию, а завод обратился к нам с просьбой разработать и изготовить под нее специализированное оборудование, – рассказал заведующий кафедрой «Приборостроение и транспорт» Высшей технологической школы СевГУ Станислав Рощупкин.

Результатом совместной работы стал станок с числовым программным управлением, который не просто обрабатывает детали, но и выполняет измерение их параметров качества непосредственно в процессе работы.

В рамках заключенного хозяйственного договора нами был разработан пакет конструкторской документации на станок, были подобраны необходимые комплектующие: приводы, системы ЧПУ и прочее. Изготовление деталей станка было распределено: часть работ выполнил завод «Фиолент», часть СевГУ. Окончательная сборка и отладка осуществлялась на производственной площадке ВТШ «СПИ» СевГУ, – подчеркнул Станислав Рощупкин.

Программа станка предусматривает комплексный подход: сначала он измеряет шероховатость поверхности, затем, при необходимости, проводит обработку и выдает заключение о соответствии заданным параметрам.

В проекте приняли участие не только опытные преподаватели, но и студенты университета. После завершения сборки и настройки станок был установлен у заказчика для окончательной приемки.

