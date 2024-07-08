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iPhone 14 Plus — и в чём проблема? О проблемах смартфона и их решении
фото: pikist.com

iPhone 14 Plus — и в чём проблема? О проблемах смартфона и их решении

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:35 08.07.2024

Увы и ах, но при кажущейся «неубиваемости» у техники любых «супербрендов» есть свои тонкие места, которые рано или поздно, но дают о себе знать. IPhone 14 Plus, разумеется, не исключение. Рассмотрим основные из такого рода проблем:

Проблемы с программным обеспечением:

  • сбои и зависания: в некоторых случаях пользователи сообщают о случайных сбоях и зависаниях приложений.
  • ошибки iOS: иногда обновления iOS могут приводить к появлению новых багов или несовместимостей.

Связь и сети:

  • проблемы с Wi-Fi и Bluetooth: некоторые пользователи испытывают трудности с подключением к Wi-Fi или Bluetooth устройствам.
  • проблемы с сотовой связью: бывают случаи, когда телефон теряет сигнал или показывает слабое соединение, даже если сеть стабильна.

Производительность:

  • перегрев: устройство может перегреваться при длительном использовании или во время интенсивных задач, таких как игры или потоковая передача видео.
  • замедление работы: некоторые пользователи отмечают снижение производительности, особенно после обновлений ПО.

Экран и сенсор:

  • проблемы с откликом сенсора: экран может не всегда правильно реагировать на касания или жесты.
  • мертвые пиксели или проблемы с яркостью: могут возникать проблемы с отображением, такие как мертвые пиксели или неравномерная яркость экрана.

Камера:

  • фокусировка: в некоторых случаях возникают проблемы с автофокусом или стабилизацией изображения.
  • качество изображения: жалобы на ухудшение качества снимков, особенно в условиях низкой освещенности.

Аудио:

  • звукопередача: проблемы с динамиками или микрофоном, такие как низкое качество звука или искажения.
  • вluetooth-наушники: иногда возникают трудности с подключением или качеством звука при использовании беспроводных наушников.

Face ID и другие функции безопасности:

  • Face ID: некоторые пользователи сообщают о проблемах с распознаванием лиц или о том, что Face ID работает медленно.

Другие аппаратные проблемы:

  • проблемы с кнопками: кнопки громкости или включения могут работать некорректно или залипать.
  • порты: проблемы с разъемами для зарядки или подключения аксессуаров.

Эти проблемы могут быть связаны как с аппаратным обеспечением, так и с программным.

На зарядку становись! Или не получится… 

Отметим также такой момент: многие владельцы iPhone 14 Plus делают акцент на том, что проблемы с зарядкой устройств — самые распространённые из списка «болячек» смартфонов этого бренда.  Основные проблемы здесь:

  • медленная зарядка: некоторые пользователи отмечают, что их устройства заряжаются медленнее, чем ожидалось, даже при использовании оригинальных зарядных устройств и кабелей.
  • перегрев: были случаи, когда устройство перегревалось во время зарядки, что может привести к остановке процесса зарядки для предотвращения повреждений.
  • совместимость с зарядными устройствами: некоторые пользователи столкнулись с проблемами при использовании сторонних зарядных устройств и кабелей, которые могут не соответствовать стандартам Apple.
  • прерывание зарядки: были жалобы на то, что процесс зарядки прерывается без видимой причины, и устройство перестает заряжаться, даже если подключено к источнику питания.

Если сталкиваетесь с такими проблемами, вот несколько советов, которые могут помочь:

  • убедитесь, что используете оригинальные или сертифицированные Apple аксессуары.
  • проверьте зарядный кабель и адаптер на наличие повреждений.
  • попробуйте перезагрузить устройство.
  • обновите iOS до последней версии, так как обновления могут включать исправления ошибок, связанных с зарядкой.

Если проблема не исчезнет, свяжитесь с поддержкой Apple или посетите авторизованный сервисный центр.

Стандартные «симптомы», говорящие о проблемах с аккумулятором 

Чаще всего проявляются следующие признаки несостоятельности аккумуляторов смартфона:

Быстрое разряжение:

  • аккумулятор разряжается значительно быстрее, чем обычно, даже при умеренном использовании.
  • устройство разряжается до 0% за короткое время.

Неожиданные отключения:

  • устройство внезапно выключается, даже если уровень заряда показывает, что батарея еще не разряжена полностью.
  • телефон отключается при высоких или низких температурах.

Проблемы с зарядкой:

  • телефон не заряжается или заряжается очень медленно.
  • процесс зарядки часто прерывается или начинается только после нескольких попыток подключения зарядного устройства.

Нагрев устройства:

  • телефон становится горячим даже при обычном использовании или во время зарядки.

Проблемы с производительностью:

  • замедление работы телефона, особенно при низком уровне заряда батареи.
  • приложения работают медленнее или часто зависают.

Изменение показателей батареи:

  • уровень заряда батареи внезапно падает или поднимается на значительное количество процентов без видимой причины.
  • уровень заряда может внезапно измениться при перезагрузке устройства.

Сообщения об ошибках:

  • уведомления в iOS о состоянии батареи, такие как «Аккумулятор нуждается в обслуживании» или «Батарея сильно изношена».

Физическое состояние батареи:

  • вздутие батареи, что может проявляться в виде выпуклости на задней панели устройства.

Если замечает один или несколько из этих симптомов, рекомендуется проверить состояние батареи в настройках устройства. Для этого:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в «Батарея».
  3. Выберите «Состояние аккумулятора».

Так можно увидеть процент максимальной емкости батареи и узнать, требует ли она замены. Если состояние батареи ухудшилось, может понадобиться обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и возможной замены аккумулятора.

Замена аккумулятора — что нужно знать

Замена аккумулятора iPhone может показаться простым процессом, но на самом деле она требует определенных навыков и инструментов — здесь больше информации. Вот основные сложности, связанные с этим процессом:

Основные сложности:

  • инструменты: требуются специальные инструменты, такие как отвертки (pentalobe и Phillips), присоска, пластиковые лопатки и пинцеты.
  • тонкость работы: многие компоненты внутри iPhone очень мелкие и хрупкие. Легко повредить кабели, разъемы или экран при неосторожной работе.
  • проклейка: аккумулятор приклеен к корпусу, и его нужно аккуратно отделить, чтобы не повредить корпус или другие компоненты.
  • риск повреждений: неправильная замена аккумулятора может привести к повреждению устройства, что потребует дополнительных ремонтов.
  • герметичность: в iPhone 14 Plus предусмотрена защита от воды и пыли, и после замены аккумулятора может быть нарушена герметичность устройства.

Почему лучше доверить замену специалистам:

  • опыт и навыки: профессиональные техники имеют опыт работы с устройствами Apple и знают все нюансы замены аккумуляторов.
  • оригинальные детали: в авторизованных сервисных центрах используются оригинальные аккумуляторы и компоненты, что гарантирует качество и безопасность.
  • гарантия: авторизованные сервисные центры предоставляют гарантию на выполненные работы и установленные детали.
  • минимизация рисков: профессиональная замена аккумулятора минимизирует риски повреждения устройства.

Другими словами, если нет опыта и необходимых инструментов, настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для замены аккумулятора. Это обеспечит правильную установку, сохранение гарантии и долговечность работы устройства.

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