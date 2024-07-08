iPhone 14 Plus — и в чём проблема? О проблемах смартфона и их решении

Отметим также такой момент: многие владельцы iPhone 14 Plus делают акцент на том, что проблемы с зарядкой устройств — самые распространённые из списка «болячек» смартфонов этого бренда. Основные проблемы здесь:

медленная зарядка: некоторые пользователи отмечают, что их устройства заряжаются медленнее, чем ожидалось, даже при использовании оригинальных зарядных устройств и кабелей.

перегрев: были случаи, когда устройство перегревалось во время зарядки, что может привести к остановке процесса зарядки для предотвращения повреждений.

совместимость с зарядными устройствами: некоторые пользователи столкнулись с проблемами при использовании сторонних зарядных устройств и кабелей, которые могут не соответствовать стандартам Apple.

прерывание зарядки: были жалобы на то, что процесс зарядки прерывается без видимой причины, и устройство перестает заряжаться, даже если подключено к источнику питания.

Если сталкиваетесь с такими проблемами, вот несколько советов, которые могут помочь:

убедитесь, что используете оригинальные или сертифицированные Apple аксессуары.

проверьте зарядный кабель и адаптер на наличие повреждений.

попробуйте перезагрузить устройство.

обновите iOS до последней версии, так как обновления могут включать исправления ошибок, связанных с зарядкой.

Если проблема не исчезнет, свяжитесь с поддержкой Apple или посетите авторизованный сервисный центр.