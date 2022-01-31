Ипомея — состав и лекарственные свойства. Народные рецепты

Ипомея это травянистое растение, виды которого бывают как однолетними, так и многолетними. Такая вьющаяся лиана обладает красивыми трубчатыми или воронковидными цветками. Корневище растения имеет клубневидную форму. Родиной ипомеи считается тропическая Америка. Она широко распространена не только в России, но, а также в субтропиках и тропиках.

Размножение растения можно осуществлять семенами. Для этого семена следует высеивать в грунт в весенний период. Чтобы добиться раннего цветения, необходимо заранее вырастить рассаду. Однако учитывайте, что ипомея тяжело переносит пересадки, поэтому сохраняйте ком земли. В культуре она неприхотлива и нетребовательна к почвам. Лиана отдает предпочтение открытым солнечным местам, однако неплохо будет расти в тенистых участках. Для обильного цветения рекомендуется проводить регулярную подкормку минеральными удобрениями.

Цельные листья ипомеи имеют стреловидные окончания у основания. Они расположены на длинных черешках, располагаясь поочередно на довольно прочных скрученных стеблях. Крепкие стебли растения могут обвить практически любую опору. Активный рост приходится на летний период, начиная с середины июня и до конца сентября. Изящный венчик цветка образован восхитительными сросшимися лепестками, который выражен пятиугольным отгибом. Плод представляет собой небольшую семенную коробочку.

Полезные свойства ипомеи

Плотные клубни ипомеи очень богаты уникальными биологически активными веществами. Зачастую они используются в пищу, поскольку напоминают по вкусу сладковатый подмороженный картофель. В лекарственных целях на сегодняшний день никакие части растения не применяются.

Химический состав всего растения:

витамины A, B, C, PP;

цинк;

фосфор;

железо;

кальций;

аскорбиновая кислота;

органические смолы.

Клубни этой культуры можно использовать в пищу, калорийность продукта составляет 29 ккал/100 г, в его состав входят:

пищевые волокна;

углеводы;

жиры;

белки;

вода.

Полезные свойства растения

Не всем известны полезные свойства ипомеи, между тем, это растение с успехом можно применять в быту:

Наличие аскорбиновой кислоты в листьях помогает от запоров.

Настои из этого растения применяют, как кровоостанавливающее средство.

Клубни используют для лечения желудочно-кишечного тракта, улучшения пищеварения.

Корни лианы помогают нормализовать давление и успокоить нервную систему, понижают уровня сахара в крови у больных диабетом.

Отвар из листьев – прекрасное средство для ополаскивания волос.

Батат ипомеи применяют, как профилактическое средство против онкологических заболеваний.

Благодаря красивым стеблям представленной лианы, она поможет изысканно затенить любую террасу, скрыв определенный участок не только от прямых солнечных лучей, но и от любопытных глаз. Такая красивая живая изгородь может принимать любые формы. Ипомея поможет задекорировать засохшие деревья, выкорчевать которые нет возможности. При достаточно большом объёме почвы, растение сможет расти в ящиках на балконах и лоджиях. Выбирайте южное или юго-восточное направление для ускоренного роста лианы.

Ипомея — народные рецепты

Применение ипомеи в быту и при терапии некоторых недугов малоизвестно, и хотя народные лекари используют ее лечебные свойства, однако не нужно забывать и о противопоказаниях при применении этого растения.

Молодые листья и стебли можно использовать в салатах.

Настой из клубней применяют, как ранозаживляющее – 5 ст. ложек измельченного сырья залить стаканом кипятка, настаивать около двух часов. Прикладывать в виде компрессов к ранам и кожным высыпаниям. Для лечения тяжело заживающих ран используют примочки с настоем из побегов иссопа лекарственного с его антисептическими и антимикробными свойствами.

– 5 ст. ложек измельченного сырья залить стаканом кипятка, настаивать около двух часов. Прикладывать в виде компрессов к ранам и кожным высыпаниям. Для лечения тяжело заживающих ран используют примочки с настоем из побегов иссопа лекарственного с его антисептическими и антимикробными свойствами. Отвар из корней употребляют при внутренних кровотечениях, как вяжущее . Десертную ложку измельченных клубней заливают 0,5 л воды и варят на слабом огне 10 минут. Настаивают около часа, пьют по две столовых ложки 4-5 раз в день.

. Десертную ложку измельченных клубней заливают 0,5 л воды и варят на слабом огне 10 минут. Настаивают около часа, пьют по две столовых ложки 4-5 раз в день. Отвар из клубней поможет избавиться от запоров – 10 г порезанного сырья залить стаканом кипятка и настоять в термосе 2-3 часа. Принимать утром и вечером по 50 мл.

– 10 г порезанного сырья залить стаканом кипятка и настоять в термосе 2-3 часа. Принимать утром и вечером по 50 мл. Сок из батата применяется, как успокаивающее и антидепрессивное снадобье . Свежие клубни помыть, очистить, выжать в соковыжималке. Употреблять дважды в день свежевыжатый сок.

. Свежие клубни помыть, очистить, выжать в соковыжималке. Употреблять дважды в день свежевыжатый сок. Настой из четырех столовых ложек мелко нарезанных листьев на литра кипятка сделает волосы блестящими и шелковистыми. Им ополаскивают волосы после мытья. При выпадении волос и перхоти поможет настой для мытья волос из коры ивы белой в сочетании с корнем лопуха.

Ипомея — посадка и уход

Высев семян должен производится в начале весны. В домашних условиях достаточно трех семян на один горшок. Ростки появятся через две недели. После того, как росток хорошо окрепнет, его можно пикировать в горшок побольше, где установлена специальная палочка для опоры. При пересадке не забывайте сохранять прикорневой ком земли. Пересаживать растение в подготовленную клумбу рекомендуется не ранее середины мая. Земля должна быть предварительно удобренной.

Ипомея растет невероятно быстро в произвольных направлениях. Она может принять любую форму, в зависимости от ваших желаний. При помощи проволоки, лески или особой сетки вы сможете направить рост этой удивительной лианы. Стебель может подниматься по опорам до двух метров в высоту. Умеренная подкормка стимулирует обильное цветение. При больших количествах удобрений происходит подавление цветение и буйное развитие листвы. Следите за почвой, чтобы она была не только богата гумусом, но и всегда была рыхлой.

Цветы ипомеи

При благоприятных условиях ипомея будет радовать плотным тканым полотном из прочных стеблей и цветков. Следует отметить декоративные преимущества соцветий. На жестком вьющемся стебле, густо укрытом зеленой сердцевидной листвой, располагаются интересные цветки. Они представляют собой красивые крупные колокольчики. В зависимости от сорта растения оттенок цветков может варьироваться от белых до синеватых тонов. Цветки бывают простыми и махровыми.

Некоторые экземпляры цветков могут достигать 20 см в диаметре. Цветет данное растение с начала июля и до конца октября. Поскольку цветки особенно чувствительны к прямым солнечным лучам, в послеобеденный период они закрываются.

Семена ипомеи

Небольшие семена, созревающие в особой семенной коробочке, имеют хорошую всхожесть. При высеве в середине марта, через две недели из них взойдут весьма крепкие ростки. В домашних условиях семена следует высеивать в небольшие горшки, и только после появления побегов, рассаду можно пересаживать в открытый грунт уличных клумб.

Выращивание ипомеи

Красивая лиана ипомея требует довольно интенсивного освещения в домашних условиях. На присадовом участке она великолепно развивается на открытых площадках. Некоторым видам растения требуется защита от ветра. Этот нетребовательный к почвам цветок прекрасно растет практически в любом грунте, но отдает предпочтение питательным и рыхлым почвам, которые хорошо дренированы. Для правильного формирования формы лиане требуется прочная вертикальная опора.

При выращивании не следует забывать про регулярную прополку и достаточный полив. Ипомея не выносит сильного застаивания воды на участке или в клумбе, где она посажена. В период активного роста в весенний период подкормка крайне необходима. При избытке удобрений наращивается только зеленая масса листьев, а цветение становится скудным. Вредители и различные болезни растению не страшны.

Ипомея — сорта

В природе насчитывается 500 видов ипомеи. Такие травянистые растения в культуре представлены 25 сортами. Практически все виды этой замечательной лианы в высоту могут достигать двух метров. Диаметр фантастических цветков – колокольчиков может составлять от 4 до 15 см, в зависимости от конкретного вида.

Ипомея квамоклит. Родиной данного вьюнка является Южная Мексика. Этот тропический эффектный однолетник обладает сильным закручивающимся стеблем красноватого оттенка. На нем расположены сердцевидно-трехлопастные листья, каждый из которых имеет по три тонких прилистника. Длина цветков не превышает 2 см. В период цветения каждый цветок изменяет цвет от красного до кремово-белого. Из небольшого раскрытого зева соцветия видны тычинки и пестик. Цветет ипомея квамоклит с начала августа месяца и до начала ноября.

Ипомея пурпурная. Такая многолетняя лиана имеет низко ветвящиеся сильные стебли. Данный вид культивируется в качестве однолетнего растения. Его стебли могу достигать 8 метров в длину. Крупные трехлопастные листья расположены на очень длинных черешках. Коротко опушенные листья выражены в ярко-зеленом цвете. Диаметр больших красивых цветков достигает 7 см. Они впечатляют своей колокольчато-ворончатой формой. На цветоножках находятся от 2 до 5 цветков, которые вырастают в пазухах листьев.

Цветение пурпурной ипомеи начинается в июле, а заканчивается при первых заморозках. Цветки обладают пестролистной и махровой формами. Плод растения представлен округлой коробочкой, где находятся до четырех крупных семян. Родиной данной лианы можно назвать тропическую Америку.

Ипомея махровая. Данный вид растения представляет собой многолетнюю лиану, которая культивируется как однолетник. Быстрый рост стеблей выигрышно выделяет его среди других сортов. Эта лиана может достигать в длину трех метров. На прочном стебле находятся широкоовальные или длинночерешковые листья. Крупные воронковидные цветки в диаметре достигают 10 см. Их окраски может быть от розовых оттенков до фиолетовых. Цветки живут только один день, а открыты до полудня. Цвет растение с середины лета и до начала октября.

Ипомея красно-голубая. Родиной данного вида является Америка. Представленный однолетник имеет вьющиеся разветвленные стебли высотой до 5 метров. Крупные яйцевидные листья расположены супротивно. Морщинистые пластины находятся на длинных черешках. Воронковидные цветки собраны по 3 штуки в небольшие пучки. Их диаметр составляет от 8 до 10 см. При отцветании оттенок становится пурпурно-голубоватым. Цветки открыты до обеда, а в пасмурную погоду могут не закрываться весь день.

В конусовидной коробочке созревают темные удлиненные семена. Они способны сохранять всхожесть на протяжении примерно трех лет. Цветет этот вьюнок с июля и до конца октября.

Ипомея лунноцветущая. Данная травянистая лиана обладает сильно вьющимися стеблями, высота которых нередко превышает 3 метра. Побеги стеблей могут достигать 6 метров. На стеблях расположены сердцевидные листья, а в верхней части – трехдольчатые. Они создают особый светонепроницаемый покров. Для таких лианообразных стеблей требуются особо прочные опоры для формирования живой изгороди.

Для развития бутонов такие опоры тоже играют немаловажную роль. Период цветения становится более продолжительным, а количество цветков возрастает. Изумительный аромат этих восхитительных колокольчиков притягивает многих насекомых. Период цветения составляет более двух четырех месяцев. На открытом солнце бутончик быстро закрывается от палящего зноя. Ипомея лунноцветущая предпочитает обильный полив и питательную почву.

Противопоказания ипомеи

При всей существующей пользе, не стоит забывать что ипомея достаточно токсична, и поэтому может нанести вред при таких заболеваниях:

аллергия;

язва желудка и язвенный колит;

беременность и период лактации;

дети до 18 лет;

психические расстройства.

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