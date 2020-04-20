Ипотечная программа со ставкой 6,5% — одна из мер поддержки строительной отрасли

Президент Владимир Путин объявил целый пакет мер поддержки строительной отрасли. В частности, сообщает Российская газета , будет льготная ипотечная программа со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге. Остальное субсидирует государство. Причем пониженная ставка будет действовать весь срок кредита.

Кроме того, корпорация ДОМ.РФ получит госгарантию в размере 50 млрд рублей на выкуп новых квартир комфорт-класса у застройщиков. На реализацию специальной ипотечной программы потребуется около 6 млрд рублей.

Также президент поручил правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность кредитов для компаний строительной отрасли.

Предлагаю в этом случае также субсидировать процентную ставку, но подчеркну: такая помощь будет предоставлена компаниям, которые сохранят занятость. Получая поддержку с кредитами, компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и следующем году. Нужно избежать появления так называемых долгостроев. Важно, чтобы люди были уверены — их квартиры построят качественно и в срок, — цитирует Владимира Путина Российская газета .

Правительство уже определило объемы средств, которые предполагается направить на поддержку программы кредитования строительной отрасли — 12 млрд рублей. Владимир Путин указал запустить этот механизм до конца апреля. Еще одно поручение — докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и достроить незавершенные дома.

Глава государства заверил, что масштабные инфраструктурные проекты будут продолжены. Причем сроки должны максимально выдерживаться, чтобы финансовые ресурсы государства не замораживались, а работали на экономику, на повышение качества жизни, добавил президент, — отмечает «РГ».

Естественно, в условиях распространения коронавируса, на всех стройках будет установлен спецрежим для безопасной работы.

Источник: Российская газета

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