Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ипотечная программа со ставкой 6,5% — одна из мер поддержки строительной отрасли

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Ниже низкого" ставки по ипотеке не упадут
иллюстрация: открытые источники

Ипотечная программа со ставкой 6,5% — одна из мер поддержки строительной отрасли

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:55 20.04.2020

Президент Владимир Путин объявил целый пакет мер поддержки строительной отрасли. В частности, сообщает Российская газета, будет льготная ипотечная программа со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге. Остальное субсидирует государство. Причем пониженная ставка будет действовать весь срок кредита.

Кроме того, корпорация ДОМ.РФ получит госгарантию в размере 50 млрд рублей на выкуп новых квартир комфорт-класса у застройщиков. На реализацию специальной ипотечной программы потребуется около 6 млрд рублей.

Также президент поручил правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность кредитов для компаний строительной отрасли.

Предлагаю в этом случае также субсидировать процентную ставку, но подчеркну: такая помощь будет предоставлена компаниям, которые сохранят занятость. Получая поддержку с кредитами, компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и следующем году. Нужно избежать появления так называемых долгостроев. Важно, чтобы люди были уверены — их квартиры построят качественно и в срок, — цитирует Владимира Путина Российская газета.

Правительство уже определило объемы средств, которые предполагается направить на поддержку программы кредитования строительной отрасли — 12 млрд рублей. Владимир Путин указал запустить этот механизм до конца апреля. Еще одно поручение — докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и достроить незавершенные дома.

Глава государства заверил, что масштабные инфраструктурные проекты будут продолжены. Причем сроки должны максимально выдерживаться, чтобы финансовые ресурсы государства не замораживались, а работали на экономику, на повышение качества жизни, добавил президент, — отмечает «РГ».

Естественно, в условиях распространения коронавируса, на всех стройках будет установлен спецрежим для безопасной работы.

Источник: Российская газета

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.

Квартиры в новостройках могут существенно подорожать. Причина - поручение В.Путина к Минстрою

Ипотечная программа со ставкой 6,5% - одна из мер поддержки строительной отрасли

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.