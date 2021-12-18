Ипотечное кредитование: что нужно знать о покупке квартиры «в долг». Выгодно? Да, если учитывать нюансы

Именно так — «в долг». Потому что ипотечное кредитование — это ни что иное как одалживание денег у той или иной финансовой организации. но и то, что такие займы зачастую весьма выгодное дело, то это тоже факт. Однако нюансов у покупки жилья в ипотеку действительно много. Хорошая новость в том, что сегодня можно заранее просчитать практически все моменты, связанные с ипотечным кредитованием. Вплоть до того, во сколько в итоге обойдётся приобретение квартиры, если займ удастся погасить досрочно.

Сервис портала Domclick от Сбербанка «Ипотечный калькулятор с досрочным погашением» https://domclick.ru/ipoteka/calculator/dosrochnoe-pogashenie здесь точно будет в помощь.

В целом же, рассчитывая стать новосёлом, благодаря ипотечному кредитованию, стоит учитывать такие основные моменты:

Квартира, купленная в ипотеку, ваша, но не ваша

Суть ипотечного кредитования в том, что взяв деньги в долг у банка, новосёл полноценным владельцем жилья становится не сразу. Только после того, как погасит кредит в полном объёме. До погашения — эти квадратные метры находятся в залоге у финансового учреждения в качестве гарантии возврата одолженных средств.

Это не страшно, если вовремя выплачивать как проценты, так и «тело» кредита. Не очень страшно, если вдруг идёт просрочка, но заёмщик честно признаётся в этом банку — пути решения проблемы, если она «не навсегда» найти можно. И очень страшно, когда ситуация усугубляется с каждым днём, одолживший деньги оказывается всё в большей долговой яме, да ещё и при этом надумает скрываться от банка. В таких случаях, как правило, исход дела плачевен — квартиру у должника забирают и пускают «с молотка», дабы кредитор мог получить ему причитающиеся средства.

Ипотека — хорошо, если источник кредита — проверенная организация

Здесь вопрос в том, что сегодня на рынке недвижимости действуют множество организаций, предлагающих свои услуги в ипотечном кредитовании. Надо ли говорить, что многие из них — мошенники, а другие пользуются желаниями людей решить «квартирный вопрос» фактически дерут с них немерянные деньги, завышая процентные ставки, но предлагая более лёгкие условия «попадания в ипотеку»?

Выход? Сотрудничать с проверенными учреждениями, имеющими соответствующую репутацию, подтверждённую лицензиями. И — да: в основном речь идёт о крупных банках.

Оформление квартиры в ипотеку — не так сложно, как кажется

Время на месте не стоит, и если раньше «ножками обойти» не один банк, чтобы взять кредит на покупку жилья, то сегодня это можно сделать практически не выходя из дома. Алгоритм работы сервиса Domclick от Сбербанка, к примеру, таков:

На Домклик можно решить любой вопрос с недвижимостью онлайн, не выходя из дома. Найти подходящую недвижимость: квартиру в новостройке, на вторичном рынке или загородный дом от собственников и проверенных партнёров Сбербанка. 10 000 новых объявлений ежедневно! Ипотека Сбербанка со скидкой на ставку: заявка за 5 минут, решение по кредиту — в течение 24 часов. Подготовка договора купли-продажи и консультации специалистов онлайн. Подписание документов, электронная регистрация и безопасные расчеты — за 1 визит в офис Сбербанка или у клиента дома, — поясняют специалисты.

Удобно? Несомненно. И главное — гарантированно чисто с точки зрения документальной базы. Другими словами, приобретаемый объект будет проверен на наличие «скрытых» владельцев, обременений, иных проблем. Ипотечное кредитование — выбор есть На данный момент действует добрая дюжина программа, предлагающих самые разные условия ипотечного кредитования. Так что, говорят специалисты, кидаться на первое попавшееся банковское предложение точно не стоит. В перечне Domclick от Сбербанка значатся, в частности, такие программы, пользующиеся стабильной популярностью, а значит проверенные опытом сотен, а то и тысяч покупателей: Покупка готового жилья на вторичном рынке и от застройщика (процентная ставка от 9,2% годовых);

Ипотека без подтверждения дохода (от 5%);

Ипотека для иностранных граждан (от 9,6%). И ещё! Эксперты советуют желающим приобрести жильё в ипотеку не отправляться сразу же «в одиночное плавание». Вполне возможно существует государственная программа, которая может помочь в данном конкретном случае взять ипотеку под меньший процент, чем предполагает обычное банковское кредитование. Таким образом, например, вполне реально за адекватную сумму стать владельцем домовладения за городом — ставки по программе «сельская ипотека» действительно «ниже низких».

И в завершение: когда однозначно стоит задуматься об ипотечном кредитовании? Если:

у вас есть стабильный доход, но собственного жилья нет и вы вынуждены арендовать чужие квадраты. Как показывает практика, большинство арендаторов «платят дяде» в месяц ровно столько, сколько платили бы банку по ипотеке, но уже за своё (пусть и залоговое до поры до времени) жильё;

есть своё жильё, которое ликвидно, а ещё одна комната не помешает;

есть возможность стать участником той или иной государственной льготной программы.

Когда не стоит и думать об ипотечном кредитовании? Только в одном случае — если вы не уверены в своём финансовом положении. То есть, у вас нет стабильного источника доходов и вы откровенно сводите концы с концами, не зная доживёте ли до зарплаты.

Но как бы там ни было, а специалисты отмечают: каждый третий россиянин, нуждающийся в улучшении жилищных условий, раздумывает об ипотеке. При этом российские банки, по данным Объединённого кредитного бюро, за январь-октябрь 2021 года выдали ипотечных кредитов на общую сумму 4,28 трлн рублей — больше, чем за весь 2020 год (4,27 трлн рублей)! Показательные цифры и явно говорящие в пользу того, что ипотека — затея выгодная, если, конечно, учтены все нюансы такого рода кредитования.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!