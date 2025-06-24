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Ипотечную выплату для многодетных могут увеличить вдвое
фото: Shutterstock.com 

Ипотечную выплату для многодетных могут увеличить вдвое

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:23 24.06.2025

Выплату на погашение ипотеки многодетным семьям могут увеличить в два раза, до 900 тыс. рублей. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков газете «Известия» в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас размер ипотечной выплаты составляет 450 тыс. рублей.

Такой законопроект внесли в Госдуму. Эту инициативу все поддерживают, отметил Аксаков. По его словам, увеличенная сумма выплаты может фигурировать при рассмотрении проекта бюджета на 2026 год. Аксаков также сообщил, что со следующего года планируется запустить программу семейных инвестиций. Супруги смогут получить налоговый вычет в размере до 130 тыс. рублей.

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Проект закона об увеличении выплаты для многодетных семей был внесён в Госдуму в мае 2025 года. С инициативой выступила депутат нижней палаты парламента Нина Останина. Она подчеркнула, что за 5 лет размер выплаты ни разу не увеличивался. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

источник: ЦИАН

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