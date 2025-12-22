Прямо сейчас:
Ипотечную выплату для многодетных предложили увеличить до 550 тысяч рублей
Ипотечную выплату для многодетных предложили увеличить до 550 тысяч рублей

22.12.2025

Выплату на погашение ипотеки для многодетных семей предлагают увеличить. Такой законопроект внесут в Госдуму, сообщает ТАСС. Предложено внести поправки в закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам».

Сейчас размер ипотечной выплаты для многодетных семей составляет 450 тыс. рублей.  Получить выплату могут семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий ребёнок или последующие дети. Выплату можно направить на погашение основного долга по жилищному кредиту или процентов по ипотеке.

Согласно законопроекту, сумма ипотечной выплаты будет составлять не менее 550 тыс. рублей, но не более 6,4% от общей суммы ипотечного кредита.

Такой подход позволит учесть инфляцию и рост цен на жильё, отметил один из авторов инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Новый способ расчёта субсидии позволит избежать резкого роста бюджетных расходов, считает депутат. Семьи с небольшими жилищными кредитами получат гарантированную минимальную поддержку, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой господдержка будет соразмерна реальным кредитным обязательствам.

