Ипотечную выплату для многодетных предложили увеличить до 550 тысяч рублей

Сейчас размер ипотечной выплаты для многодетных семей составляет 450 тыс. рублей. Получить выплату могут семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий ребёнок или последующие дети. Выплату можно направить на погашение основного долга по жилищному кредиту или процентов по ипотеке.

Согласно законопроекту, сумма ипотечной выплаты будет составлять не менее 550 тыс. рублей, но не более 6,4% от общей суммы ипотечного кредита.

Такой подход позволит учесть инфляцию и рост цен на жильё, отметил один из авторов инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Новый способ расчёта субсидии позволит избежать резкого роста бюджетных расходов, считает депутат. Семьи с небольшими жилищными кредитами получат гарантированную минимальную поддержку, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой господдержка будет соразмерна реальным кредитным обязательствам.

источник: ЦИАН