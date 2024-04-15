Ипотека: брать или не брать — мнение экспертов

Доля ипотеки на срок более 25 лет выросла до 57 процентов во втором полугодии 2023 года. Также стало больше людей, у которых помимо ипотеки есть еще хотя бы один потребительский кредит. За прошлый год их число выросло на 1,1 миллиона человек, достигнув 6 миллионов. Это следует из анализа тенденций в сегменте розничного кредитования, опубликованного ЦБ. «Парламентская газета» узнала у экспертов, что будет с ипотекой дальше.

Платить — до пенсии

Банк России на основе данных бюро кредитных историй проанализировал ключевые тенденции в сфере розничного кредитования.

Рост цен на недвижимость спровоцировал еще больший интерес людей к ипотеке, отмечает регулятор. Чтобы сделать ее доступной, банки увеличили сроки кредитования. Так, доля ипотеки на срок более 25 лет за год выросла на 10 пунктов — до 57 процентов. При этом 15 процентов ипотечных кредитов было выдано на срок более 30 лет.

Таким образом, по графику ипотеку заемщики закроют тогда, когда им исполнится более 65 лет. Доля таких кредитов составляет 42 процента, за год эта цифра выросла на 11 процентов. Тенденция быть в кабале у банков до пенсии усиливается тем, что они стали активнее кредитовать более возрастных клиентов.

Также увеличивается количество заемщиков, имеющих, помимо ипотечного, еще и потребительский кредит. За 2023 год их число выросло на 1,1 миллиона человек — до 6 миллионов.

Регулятор отмечает, что 6,3 процента заемщиков берут потребительский кредит, чтобы внести первоначальный взнос на ипотеку. А 30 процентов покупателей недвижимости в течение года после ипотечного берут еще и кредит на ремонт.

Логично, что такая закредитованность приводит к тому, что люди вовремя не могут погасить платежи. 68 процентов долга по ипотеке приходится на заемщиков, у которых есть еще потребительский кредит (рост за год на 6 процентов). Среди имеющих три кредита и более, 60 процентов задолженности приходится на ипотечников.

ЦБ беспокоит закредитованность, как потенциальная проблема с точки зрения теоретического кризиса неплатежей. История с удлинением сроков кредитов касается не только ипотеки. Например, впервые в России среднестатистические сроки автокредитов стали более 5 лет. Наличие по два и более кредита у людей — некритично, но оно стабильно растет, — прокомментировал ситуацию экономический эксперт, главный редактор финансового портала Finversia.ru Ян Арт.

«Будут новые программы»

Что будет с ипотекой дальше? Наиболее востребованная и доступная для населения льготная ипотека на новостройки под 8 процентов годовых заканчивает свое действие 1 июля 2024 года. Минфин и Центробанк уже давно пытаются ее прикрыть, однако по решению президента ее срок продлили до июля, но ужесточили требования к заемщикам, с 7 до 8 процентов повысили ставку и увеличили первоначальный взнос.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сказал «Парламентской газете», что если льготные программы свернут, то банки будут вынуждены поднять ставки по ипотеке до двузначных значений.

Ставка кредитования вытекает из ключевой ставки. При нынешней двузначной ставке ЦБ мало кто может потянуть обслуживание такого дорогого кредита. Банки тоже со своей стороны планку требования к заемщикам повышают, чтобы была сохранена надежность, — пояснил президент АРБ.

Он подчеркнул, что сами банки заинтересованы в развитии ипотеки, потому что для них это стабильный рынок, где меньше всего просрочки и невозврата. Поэтому они поддерживают все льготные ипотечные программы, которые предлагает государство, поскольку они стимулируют развитие этого рынка.

Тосунян уверен, что ипотека имеет большое значение и с точки зрения развития экономики в целом, потому что она тянет за собой множество сопровождающих производств и отраслей.

Но у нас все время почему-то заявляют о том, что ипотека может быть мыльным пузырем, слишком рискованна и так далее, предпринимают меры по сдерживанию этого рынка, — посетовал эксперт.

Он думает, что государство не пойдет на полную отмену льготной ипотеки, а предложит населению новые программы:

Я надеюсь, что у правительства хватит здравого смысла, чтобы этот рынок поддерживать и развивать. Сейчас хотят внедрить жилищные депозиты, повысить по ним систему страхования до 10 миллионов рублей, чтобы люди вносили и накапливали средства для первичного взноса и брали бы потом ипотеку. Есть хорошие идеи, которые, если их поддержат законодательно, подстегнут рынок.

Цены не упадут, но скидки вырастут

Ян Арт тоже считает, что ЦБ полностью не перекроет льготные ипотечные программы, потому что тогда начнутся проблемы в строительном секторе.

Он отметил, что перед ЦБ стоит макрозадача — таргетировать инфляцию и поддерживать курс рубля. Но из-за того, что огромная денежная масса идет по льготным программам, в том числе и по ипотеке, возникает нарушение баланса денежно-кредитной политики. Ведь ключевая ставка — 16 процентов, а льготную ипотеку выдают под 6—8 процентов, есть программы (сельская, дальневосточная) под 2—3 процента годовых. Он сравнил ситуацию с дыркой в сосуде, сквозь который утекает вода. Логично, что ЦБ хочет «заткнуть эту дыру», полагает Арт.

Но в случае с ипотекой возникает вся цепочка, связанная со строительной индустрией, поэтому против аргументов ЦБ у власти есть лобби в строительной индустрии. Ситуация такая — кто кого переборет, — сказал эксперт.

По его мнению, получить ипотеку станет сложнее, уже сейчас ЦБ запретил банкам выдавать ее без первоначального взноса. Повысятся требования к заемщику. А вот снижения цены квадратного метра, как прогнозируют некоторые, думает Арт, ожидать не стоит. Вместо этого застройщики будут предлагать различные скидки и «плюшки».

Не будет никакого обвала цен на недвижимость, но цены на жилье хотя бы притормозились. Сегодня шанс договориться с застройщиком о дисконте или бонусе — огромный. Берешь квартиру — машино-место бесплатно, раньше бы оно продавалось. Или скидка доходит до 20, 25, а иногда и 30 процентов. Сейчас застройщики идут по такому пути — де-факто людям стало легче договариваться о дисконте при той же цене на квартиры. Если льготную ипотеку совсем перекроют, застройщики станут еще более гибкими, — прогнозирует Ян Арт.

С покупкой лучше не тянуть

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков тоже не видит повода для падения цен на первичку.

Сегодня рынок ровной цены — она не падает, но и не растет, — отмечает он.

Эксперт считает, что после 1 июля продлят «географическую» ипотеку (дальневосточную и в новых регионах) и семейную. А самую массовую льготную программу под 8 процентов секвестируют — ее оставят только для небольших городов и для регионов, где есть проблемы с вводом нового жилья.

Часть экспертов говорят о том, что эта программа вообще будет закрыта. Но мне кажется, что некий консенсус образовался у Минстроя и ЦБ, который раньше был против льготной ипотеки. А тут регулятор вроде не возражает, если она будет адресной, — говорит Барсуков.

Тем, кто хочет воспользоваться льготной ипотекой, эксперт рекомендует не тянуть и брать ее прямо сейчас. «Потому что, к июлю, перед ее отменой, будет наплыв людей, которые захотят ей воспользоваться. У нас так всегда: знают, что будут изменения, но все равно тянут до последнего. И в этот момент покупка — не самая выгодная, потому что будет ажиотаж», — резюмировал риелтор.

источник: «Парламентская газета»