Ирина Кивико: «От поля до стола крымские продукты должны проходить минимальный путь»

Развитие агропромышленного туризма и гастрономических туров должно мотивироваться и поощряться регионом и Правительством Республики Крым. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико на заседании межведомственной рабочей группы по развитию гастрономической индустрии в Республике Крым.
Начинать необходимо со школы и среднего профессионального образования. Любовь к родному краю, перерастающая потом в профессию, дает региону профессионала высокого уровня. Эмоции, которые наш гость получает в путешествии, в том числе через гастрономию, дает нам возвратность туристов, что стимулирует предприятия к круглогодичной работе и повышает рентабельность производства. Кроме того, нам необходимо на региональном уровне помогать объединению производителей, рестораторов и руководителей средств размещения. От поля до стола крымские продукты должны проходить минимальный путь, — сообщила Ирина Кивико.
Также вице-премьер отметила важность актуализации и разработки единой карты гастрономических экскурсий по Крыму от востока до запада полуострова в связи с высокой востребованностью у туристов гастротуров и познанию края через национальные и локальные кухни, популяризации гастрономических туров, подготовку персонала для этой работы.
Туризм способствует привлечению вниманию к самобытности региона, становится реальным сектором экономики, объединяющим вокруг себя еще много смежных отраслей, — сказала Ирина Кивико.
По словам министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия, межведомственная рабочая группа по развитию гастрономической индустрии в Республике Крым создана в рамках федерального проекта Агентства стратегических инициатив «ПроЕДУ по России!», направленному на развитие гастрономической индустрии в стране.
Сегодня Республика Крым и Сахалин переведены в статус регионов-флагманов, а к проекту также присоединились еще 11 субъектов-пилотов: Белгородская, Ивановская, Мурманская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, Камчатка, Мордовия и Севастополь. Цель проекта — развитие гастрономической индустрии как стратегического инструмента имиджа и экономического роста Республики Крым в качестве круглогодичного конкурентоспособного туристского региона Российской Федерации, разработка и продвижение новых видов туристских продуктов, неподверженных сезонным колебаниям. Программа «ПроЕДУ по России» в Республике Крым откроет новые перспективы для регионального развития и станет важным шагом в формировании устойчивого гастрономического бренда, способного привлечь туристов и инвесторов со всей страны, — отметил министр.
По его словам, рабочей группой совместно с Министерством промышленности и торговли РК впервые сформирован реестр предприятий общественного питания Республики Крым в разрезе муниципальных образований, который ляжет в основу гастрономического гида по Крыму. В рамках Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым Министерством курортов и туризма РК ведется разработка нового гастрономического маршрута. В ближайших планах создание реестра тематических гастрономических экскурсий, разработка гастромаршрута «Гастрономические дороги Крыма» и актуализация существующего проекта «Винные дороги Крыма», изготовление знаков туристской навигации к объектам показа.
Отдельное внимание будет уделено подготовке персонала для знакомства гостей с местной кухней: совместно с Центром «Мой бизнес» Республики Крым готовится проведение акселератора «Фабрика туризма» по программе развития региональной гастроиндустрии и курсов дополнительной профессиональной подготовки «Экскурсовод (гид)» по направлению «Гастрономический туризм».
Рабочей группой уже разработаны и утверждены критерии для внесения продуктов, блюд и способов приготовления в Реестр специалитетов Крыма, разработан крымский проект «В Крыму ЕСТЬ!», актуализируется реестр эногастрономических экскурсий, запланированы обучающие мероприятия для гастрогидов в рамках «Школы экскурсоводов».
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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