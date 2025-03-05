Ищите работу? ТОП-5 востребованных вакансий для специалистов в Севастополе

Наибольший спрос приходится на инженеров — открыто 87 вакансий с заработной платой до 86 тысяч рублей. Эти специалисты разрабатывают и внедряют технические системы, контролируют производственные процессы и обеспечивают безопасность оборудования. Инженерные профессии традиционно остаются одними из самых востребованных на рынке труда города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, в пятерку самых популярных профессий вошли:

учителя – 76 вакансий (зарплата до 60 тыс. рублей);

специалисты различных направлений – 60 вакансий (с оплатой труда до 80 тыс. рублей);

операторы котельных – 52 вакансии (до 37 тыс. рублей);

педагоги дополнительного образования – 38 вакансий (до 57 тыс. рублей).

На сегодняшний день на портале «Работа России» представлено более 2,9 тысячи вакансий. Здесь есть предложения как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает карьеру. Каждый может найти работу, соответствующую своим навыкам, — отметил начальник отдела по работе с работодателями Михаил Яшин.

Напомним, в этом году стартовал национальный проект «Кадры», направленный на повышение занятости и помощь специалистам в поиске стабильной работы.

Обратиться по поводу трудоустройства можно в кадровый центр Севастополя по адресу ул. Руднева, 40, либо позвонив по номеру +7(8692)66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя