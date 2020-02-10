Ищейка Чара и на кладбище найдёт. Происшествие в Феодосии

Сотрудники Отдела МВД России в Феодосии задержали мужчину, объявленного в розыск, который уклонился от исполнения Приговора суда и скрылся. Местонахождение злоумышленника, которому за совершенное наркопреступление судом было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ, было установлено через несколько дней после объявления в розыск.

Помощь полицейским в поимке преступника оказала служебная собака Чара, работающая под управлением инспектора-кинолога ОМВД России по г.Феодосии старшего сержанта Александра Масягина. После получения оперативной информации о том, что злоумышленник сбежал из дома и скрывается где-то в городе, сотрудники полиции вместе с хвостатой сыщицей разыскали место возможного ночлега беглеца – в заброшенном вагончике на окраине Феодосии. Однако в момент прибытия стражей порядка мужчина отлучился, как выяснилось в последующем, рыская по округе в поисках пропитания. Тогда кинолог дал команду служебной собаке взять след. Унюхав запах брошенной вагончике футболки, немецкая овчарка Чара повела своего напарника и сотрудников патрульно-постовой службы вдоль по улице через несколько кварталов, и далее за город на территорию кладбища. Разыскиваемый мужчина был обнаружен возле мемориала – у могилы неизвестного солдата, расположенной на кладбище. Увидев полицейских, шокированный злоумышленник попытался убежать, но был тут же остановлен служебной собакой, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В настоящее время осужденный в принудительном порядке привлечен к обязательным работам в соответствии с постановлением суда: под контролем сотрудников уголовно-исполнительной системы он занимается благоустройством городской среды в Феодосии. В свою очередь четырёхлапая ищейка Чара получила от своего наставника-кинолога двойную порцию лакомства.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым