Ищете дешёвые автозапчасти? Найдёте мошенника. Полиция Крыма предупреждает

Специалисты МВД по Республике Крым не устают разъяснять населению: если вещь в Интернете продают по ценам значительно ниже рыночной, то с большой долей вероятности можно предположить, что это уловка мошенников.

Так, житель Симферополя потерял 25 тысяч рублей, решив приобрести три дорогостоящих кузовных детали для автомобиля. Он перевел продавцу деньги на банковскую карту заранее, даже не увидев воочию сам предмет покупки, хотя изначально вовсе не собирался совершать необдуманный поступок. Тем более, его предупреждали друзья — мол, не связывайся, история «мутная». При этом еще осенью к мужчине во время одной из уличных публичных акций попала в руки памятка от полицейских о том, как не попасть на крючок аферистов. С такой листовкой в руках беспечный покупатель и обратился за помощью в дежурную часть полиции, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

История встречи симферопольца с мошенников такова:

Так, на одном из известных сайтов объявлений потерпевший увидел заманчивое предложение одного из частных лиц на тему, которая была для него как никогда актуальна: речь шла о продаже автомобильных кузовных деталей, причем, и в сборе, и цвет нужный, и почти новые… а тут как раз ему после недавней аварии требовались именно такие!

Цена была значительно ниже рыночной, поэтому окружающие не советовали ему даже звонить по указанному номеру. Тем не менее, автомобилист все же решился пообщаться с продавцом, который представился жителем Севастополя. Незнакомец сказал, что у него больная мама, ему нужны деньги, поэтому предлагает запчасти по более низкой цене, дескать, чтобы быстрее продать, тем более что он сам после серьезной аварии и пытается распродать свое авто по частям.

Продавец вызывал доверие. Общение получилось душевным, автомобилисты были «на одной волне». Мужчины договорились о встрече без какой-либо предоплаты в ближайшие выходные. Однако «севастопольский продавец» неожиданно перезвонил потерпевшему и сообщил, что по объявлению откликнулся еще один покупатель. Он тоже хочет купить запчасти, и ему, продавцу, нужно быть уверенным, что потерпевший их обязательно купит. А перезвонил он лишь потому, что накануне у них был теплый искренний разговор и он не хотел бы подводить человека. Потерпевший, не желая упустить удачу и проникнувшись к собеседнику, перевел 5 тысяч рублей, чтобы выкупить хотя бы одну из продаваемых запчастей. После этого аферист еще раз перезвонил, заверил, что аванс дошел, но ему очень срочно нужна остальная сумма. В итоге потерпевший перевел еще 20 тысяч рублей. Сразу же после этого абонентский номер продавца вдруг стал недоступным.

Полицейские отмечают: нельзя вносить предоплату, об этом даже пишут на всех сайтах «онлайн-заказов». При этом, как прокомментировали в Управлении уголовного розыска МВД по Республике Крым, перед тем как попросить предоплату, аферист основательно втерся в доверие.

Это их профессиональный навык, все мошенники являются хорошими психологами, — подчеркивают оперативники.

В МВД по Республике Крым предупреждают: в преддверии новогодних праздников активизируются не только «тотальные распродажи», но и мошенники. В этот период, как правило, происходит всплеск таких преступлений, поэтому следует быть настороже и не терять бдительности.