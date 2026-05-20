«Искусственный интеллект»: в школьную программу с 1 сентября введут новый профиль

Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
Новый профиль «Искусственный интеллект», который мы включили в олимпиаду по информатике, оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета, – сказал министр.
Ранее Минпросвещения России включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для пятых-шестых, седьмых-восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.
В марте этого года президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом нужно очень аккуратно и сбалансированно, отметил он.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: образование в Крыму
