Прямо сейчас:
Главная | Актуально | «Искусственный интеллект»: в школьную программу с 1 сентября введут новый профиль
Новости Республики
"Искусственный интеллект": в школьную программу с 1 сентября введут новый профиль

«Искусственный интеллект»: в школьную программу с 1 сентября введут новый профиль

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:39 20.05.2026

Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Новый профиль «Искусственный интеллект», который мы включили в олимпиаду по информатике, оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета, – сказал министр.

Ранее Минпросвещения России включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для пятых-шестых, седьмых-восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.

Узнайте больше:  На следующей неделе в Крым придут тепло и ливни

В марте этого года президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом нужно очень аккуратно и сбалансированно, отметил он.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 6

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.