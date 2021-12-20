Исполнение крымского бюджета почти на 242 миллиона рублей превысило прошлогодний показатель

Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико рассказала об исполнении консолидированного крымского бюджета за 11 месяцев года.

За 11 месяцев текущего года исполнение консолидированного бюджета Республики Крым составило 180,5 миллиардов рублей, что почти на 242 миллиона превысило аналогичный показатель 2020 года, — отметила Ирина Кивико.

Она добавила, что при доходах в 180,3 млрд. рублей, дефицит бюджета составил 191,6 млн. рублей.

Расходные обязательства Республики Крым в полном объеме покрыты доходными источниками крымского бюджета. Источником финансирования дефицита выступают остатки средств на едином счете бюджета Республики Крым, сложившиеся по состоянию на начало текущего года в размере 2,6 миллиардов рублей. В свою очередь, значительно выросли собственные доходы Республики, — отметила Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что доходы консолидированного бюджета в виде (собственных) налоговых и неналоговых поступлений составили 70,5 млрд. рублей, или 98,8% годовых назначений. Показатели кассового плана на январь-ноябрь перевыполнены на 9,3%. По сравнению с показателем минувшего года поступления увеличились на 15,8 млрд. рублей, или почти на 29%. В том числе на 2,9 млрд. рублей, или на 12,3% увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц; на 42,7%, или на 2,6 млрд. рублей увеличились поступления по налогу на прибыль организаций (обусловлено ростом налоговой базы в связи с увеличением объемов реализации, дополнительными поступлениями от отдельных предприятий и реализацией доли уставного капитала); на треть (33,3%), или на 2,3 млрд. рублей увеличились поступления по акцизам (в основном за счет увеличения поступлений акцизов на нефтепродукты).

Исполнение кассового плана за январь-ноябрь по республиканскому бюджету составило 85,8% (165,2 млрд. руб.), по бюджетам муниципальных образований — 91,7% (49,4 млрд. руб.).

По материалам пресс-службы министерства финансов РК.

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