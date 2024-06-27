Исполнять обязанности главы администрации города Саки будет Юлия Предыбайло

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с первым заместителем главы администрации города Саки Юлией Предыбайло. В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы города, а также актуальные задачи, стоящие перед администрацией.
Уверен, что Юлия Анатольевна справится с поставленными задачами. Готов оказать поддержку по всем возникающим вопросам и направлениям, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
СПРАВКА. Юлия Предыбайло была назначена заместителем главы администрации города Саки в августе 2016 года. В 2014–2016 годах трудилась на должности руководителя аппарата городской администрации, в 2012–2014 – управляющего делами исполкома – начальника управления делами исполнительных органов Сакского городского совета.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: кадровые назначения в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: кадровые назначения в Крыму