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Исполнять обязанности главы администрации города Саки будет Юлия Предыбайло
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Исполнять обязанности главы администрации города Саки будет Юлия Предыбайло

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:49 27.06.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с первым заместителем главы администрации города Саки Юлией Предыбайло. В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы города, а также актуальные задачи, стоящие перед администрацией.

Уверен, что Юлия Анатольевна справится с поставленными задачами. Готов оказать поддержку по всем возникающим вопросам и направлениям, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

СПРАВКА. Юлия Предыбайло была назначена заместителем главы администрации города Саки в августе 2016 года. В 2014–2016 годах трудилась на должности руководителя аппарата городской администрации, в 2012–2014 – управляющего делами исполкома – начальника управления делами исполнительных органов Сакского городского совета.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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