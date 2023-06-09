Исправление прикуса: когда дело не только в эстетике, но и в здоровье

Исправление прикуса или ортодонтическое лечение — это процесс коррекции позиции зубов и костей челюстей для достижения правильного прикуса и улучшения функциональности рта и внешнего вида лица. Ортодонтическое лечение может проводиться как детям, так и взрослым.
Показания для исправления прикуса включают:
- неравномерное распределение зубов на десне.
- искривление зубов или кривая линия зубов.
- открытый прикус, когда зубы на верхней и нижней челюсти не закрываются полностью.
- перекрытие зубов, когда зубы на одной челюсти перекрывают зубы на другой челюсти.
- жевательные смещения, когда зубы не встают друг к другу правильно во время жевания.
- зубы, которые не сходятся правильно, что может привести к проблемам с дыханием и речью.
- межзубные промежутки, когда между зубами остаются промежутки.
Ортодонтическое лечение проводится специалистами-ортодонтами, которые могут использовать различные методы лечения, такие как брекеты, прозрачные выравниватели, мобильные аппараты и другие. Они могут также использовать компьютерные технологии для планирования лечения и прогнозирования результатов.
В целом, исправление прикуса помогает улучшить функциональность ротовой полости и внешний вид лица, а также предотвратить проблемы со здоровьем зубов и десен в будущем.
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Если прикус «не править», то…
Если не исправить прикус, могут возникнуть следующие проблемы:
- развитие масочно-мышечных дисбалансов, когда некоторые мускулы работают сильнее, чем другие. Это может привести к болевым ощущениям в области лица, шеи и спины.
- неправильное распределение нагрузки на зубы, что может привести к раннему износу зубов, образованию трещин и кариесу.
- отсутствие правильного контакта между верхними и нижними зубами может даже вызвать болезнь пародонта.
- несимметричный прикус может визуально изменять форму лица, что нежелательно.
- наконец, «ошибки» в прикусе могут привести к трудностям при жевании и произношении слов, что создает неудобства в повседневной жизни.
В каком возрасте прикус лучше поддаётся «правке»?
По словам специалистов, лучше начинать исправлять прикус в детстве, с 6-7 лет, когда проходит смена молочных зубов на постоянные. Однако, если взрослый решил исправить свой прикус, это возможно с помощью ортодонтических конструкций, таких как брекеты, инвизилин, капы. Сложность будет зависеть от степени и выраженности дефекта, а также от выбора метода коррекции.
Самое частое заблуждение, которое связано с исправлением прикуса, заключается в том, что проблему можно решить только в детстве. Благодаря развитию технологий, есть много методов, которые помогут вернуть эстетичность вашей улыбке вне зависимости от возраста. Всё, что от вас потребуется – это найти профессионального врача-ортодонта и довериться ему, — отмечают специалисты стоматологической клиники «Максидент».
Процесс исправления прикуса — как сложно и как долго?
Процесс исправления прикуса может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от того, насколько серьезным является искривление зубов и насколько сложные корректирующие процедуры требуются. Во время первичной консультации ортодонт оценивает состояние зубов и челюстей, и на основании этого будет разработан индивидуальный план лечения, который может включать носимые устройства, брекеты, а также другие процедуры. Важно понимать, что процесс исправления прикуса – это длительный процесс, требующий терпения и настойчивости. Также важным фактором является соблюдение всех рекомендаций врача и повседневного ухода за ортодонтическими конструкциями. Однако, результаты обычно стоят затраченных усилий и времени, и позволяют добиться красивой и здоровой улыбки.
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