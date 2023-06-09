Исправление прикуса: когда дело не только в эстетике, но и в здоровье

Исправление прикуса или ортодонтическое лечение — это процесс коррекции позиции зубов и костей челюстей для достижения правильного прикуса и улучшения функциональности рта и внешнего вида лица. Ортодонтическое лечение может проводиться как детям, так и взрослым.

Показания для исправления прикуса включают:

неравномерное распределение зубов на десне.

искривление зубов или кривая линия зубов.

открытый прикус, когда зубы на верхней и нижней челюсти не закрываются полностью.

перекрытие зубов, когда зубы на одной челюсти перекрывают зубы на другой челюсти.

жевательные смещения, когда зубы не встают друг к другу правильно во время жевания.

зубы, которые не сходятся правильно, что может привести к проблемам с дыханием и речью.

межзубные промежутки, когда между зубами остаются промежутки.

Ортодонтическое лечение проводится специалистами-ортодонтами, которые могут использовать различные методы лечения, такие как брекеты, прозрачные выравниватели, мобильные аппараты и другие. Они могут также использовать компьютерные технологии для планирования лечения и прогнозирования результатов.

В целом, исправление прикуса помогает улучшить функциональность ротовой полости и внешний вид лица, а также предотвратить проблемы со здоровьем зубов и десен в будущем.

Если прикус «не править», то…

Если не исправить прикус, могут возникнуть следующие проблемы:

развитие масочно-мышечных дисбалансов, когда некоторые мускулы работают сильнее, чем другие. Это может привести к болевым ощущениям в области лица, шеи и спины.

неправильное распределение нагрузки на зубы, что может привести к раннему износу зубов, образованию трещин и кариесу.

отсутствие правильного контакта между верхними и нижними зубами может даже вызвать болезнь пародонта.

несимметричный прикус может визуально изменять форму лица, что нежелательно.

наконец, «ошибки» в прикусе могут привести к трудностям при жевании и произношении слов, что создает неудобства в повседневной жизни.

В каком возрасте прикус лучше поддаётся «правке»? По словам специалистов, лучше начинать исправлять прикус в детстве, с 6-7 лет, когда проходит смена молочных зубов на постоянные. Однако, если взрослый решил исправить свой прикус, это возможно с помощью ортодонтических конструкций, таких как брекеты, инвизилин, капы. Сложность будет зависеть от степени и выраженности дефекта, а также от выбора метода коррекции. Самое частое заблуждение, которое связано с исправлением прикуса, заключается в том, что проблему можно решить только в детстве. Благодаря развитию технологий, есть много методов, которые помогут вернуть эстетичность вашей улыбке вне зависимости от возраста. Всё, что от вас потребуется – это найти профессионального врача-ортодонта и довериться ему, — отмечают специалисты стоматологической клиники «Максидент».

Процесс исправления прикуса — как сложно и как долго?

Процесс исправления прикуса может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от того, насколько серьезным является искривление зубов и насколько сложные корректирующие процедуры требуются. Во время первичной консультации ортодонт оценивает состояние зубов и челюстей, и на основании этого будет разработан индивидуальный план лечения, который может включать носимые устройства, брекеты, а также другие процедуры. Важно понимать, что процесс исправления прикуса – это длительный процесс, требующий терпения и настойчивости. Также важным фактором является соблюдение всех рекомендаций врача и повседневного ухода за ортодонтическими конструкциями. Однако, результаты обычно стоят затраченных усилий и времени, и позволяют добиться красивой и здоровой улыбки.

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