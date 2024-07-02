«Испытала бурю эмоций»: медсестра из Крыма выиграла в «Русское лото» 1 миллион рублей

Несколько лет назад у жительницы Феодосии Ольги Горловой* появилось увлечение — участие в государственных лотереях от «Столото». И в 1473-м тираже «Русского лото» девушка выиграла 1 000 000 рублей.

Ольга по профессии медсестра. Однажды она возвращалась с работы домой и увидела фирменный магазин «Столото». Тут ей пришла идея, приобрести пару билетов на предстоящий тираж.

Точку продаж «Столото» я сначала даже прошла мимо, но потом все же вернулась. Это и стало для меня судьбоносным решением, — вспоминает жительница города Феодосии. — На следующий день после розыгрыша проверила билеты на сайте «Столото». Испытала бурю эмоций, увидев выигрыш!

Ольга планирует подойти ответственно к тратам призовых средств, но на что потратить столь неожиданно свалившийся подарок судьбы, девушка еще не решила.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

*Фото публикуется с разрешения победительницы

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