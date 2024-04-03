Испытание для храбрецов. В Крыму пожарные тренируются на огневой полосе препятствий

В Крыму, на территории Керченского гарнизона прошла тренировка, где сотрудники МЧС России развили свои морально-психологические качества и навыки на огневой полосе. Проходят подобные занятия один раз в три месяца.

Работа пожарных и спасателей проходит в разных условиях, а иногда тушение огня переходит в настоящую борьбу с аномально высокими температурами, сильной задымленностью и токсичными горящими веществами. Именно поэтому к работе на пожарах допускаются только профессионалы, которые имеют не только практические навыки, но и в состоянии вынести психологические нагрузки, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Огневая полоса психологической подготовки – это набор специальных снарядов, расположенных на определенной территории и предназначенных для развития у пожарных морально-психологических и волевых качеств, способности оперативно мыслить, умения контролировать свои действия и управлять ими в сложной обстановке пожара или ЧС.