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Испытание для храбрецов. В у пожарные тренируются на огневой полосе препятствий

Испытание для храбрецов. В Крыму пожарные тренируются на огневой полосе препятствий

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:15 03.04.2024

В Крыму, на территории Керченского гарнизона прошла тренировка, где сотрудники МЧС России развили свои морально-психологические качества и навыки на огневой полосе. Проходят подобные занятия один раз в три месяца.

Испытание для храбрецов. В Крыму пожарные тренируются на огневой полосе препятствий

Работа пожарных и спасателей проходит в разных условиях, а иногда тушение огня переходит в настоящую борьбу с аномально высокими температурами, сильной задымленностью и токсичными горящими веществами. Именно поэтому к работе на пожарах допускаются только профессионалы, которые имеют не только практические навыки, но и в состоянии вынести психологические нагрузки, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Испытание для храбрецов. В Крыму пожарные тренируются на огневой полосе препятствий

Огневая полоса психологической подготовки – это набор специальных снарядов, расположенных на определенной территории и предназначенных для развития у пожарных морально-психологических и волевых качеств, способности оперативно мыслить, умения контролировать свои действия и управлять ими в сложной обстановке пожара или ЧС.

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