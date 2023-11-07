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Испытание дымом и огнём: пожарные МЧС в Севастополе прошли полосу психологической подготовки

Испытание дымом и огнём: пожарные МЧС в Севастополе прошли полосу психологической подготовки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:02 07.11.2023

Спасение человеческих жизней и оперативная ликвидация пожаров – главные цели в работе огнеборцев. Для эффективного выполнения задач им необходимо постоянно совершенствовать мастерство, закреплять навыки, развивать физическую выносливость, крепость духа и умение противостоять стрессовым ситуациям. Поэтому специалисты чрезвычайного ведомства систематически проходят ряд тренировок, в том числе – на огневой полосе психологической подготовки.

Такое испытание выполняют в полном снаряжении, с использованием аппаратов индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Всё как на реальном пожаре: бушующее пламя, бьющие под ноги напоры из стволов, окутывающая чернота дыма. Дистанцию разделили на следующие этапы: прямой трап, тоннель, эстакада, вертикальный подъём. Чтобы шагнуть в омут стихии и преодолеть все преграды, нужны мужество и железная воля.

Проходя соответствующие тренажёры огневой полосы, личный состав сталкивается с воздействием на него опасных факторов пожара: высоких температур, плотного задымления. Упражнения отрабатываются в составе группы – звеньев ГДЗС, потому каждый может чувствовать в нестандартной ситуации. Были среди участников тренировки и вновь прибывшие сотрудники, они прошли это испытание впервые. Волнение в их глазах было видно, но более опытные товарищи оказывали поддержку, – цитирует пресс-служба подполковника внутренней службы, заместителя начальника службы, начальника дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николая Зеленского. 

Очередное опасное испытание огнём и дымом севастопольские пожарные МЧС России прошли успешно, с соблюдением всех мер безопасности и требований к качеству выполнения задач. Участвовали 96 человек личного состава.

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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