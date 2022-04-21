Испытание огневой полосой: тренировка севастопольских пожарных МЧС России

Спасение человеческих жизней и ликвидация пожаров в кратчайшие сроки – главные цели в работе огнеборцев. Для эффективного выполнения задач представителям этой профессии необходимо постоянно совершенствовать своё мастерство, закреплять навыки, развивать физическую выносливость, стойкость духа и умение противостоять стрессовым ситуациям. Все действия спасателей должны быть чётко отработанными, слаженными, а реагирование – максимально оперативным. Именно поэтому специалисты чрезвычайного ведомства систематически проходят ряд тренировок, в том числе – на огневой полосе психологической подготовки.

В качестве сотрудника Главного управления МЧС России по городу Севастополю такое испытание я прошёл впервые. В агрессивной среде, когда видимость затруднена, важно принимать решения без промедлений и чувствовать плечо товарища, знать, что ты часть звена, действующего как одно целое, ты не отдельная боевая единица. Сегодня удалось это ощутить, – делится впечатлениями майор внутренней службы Александр Нанкевич, старший инженер отделения ФПС ГПС по вопросам обеспечения подготовки личного состава отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Дистанция разделена на следующие этапы: прямой трап с горящей жидкостью, тоннель, эстакада, высокая эстакада, вертикальный подъём. Тренировку на огневой полосе выполняют в снаряжении, при полной экипировке, с использованием аппаратов индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Пожарным необходимо сквозь дым подняться по лестничным маршам, быстро и без колебаний преодолеть пылающие преграды.

Огневая полоса предназначена для обучения вновь прибывающего на службу личного состава, повышения уровня практических навыков действующих сотрудников. Условия максимально приближены к реальным боевым. На снарядах достоверно воссозданы опасные факторы пожара: высокая температура и сильное задымление, – отмечает подполковник внутренней службы Николай Зеленский, заместитель начальника службы, начальник дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Очередное опасное испытание огнём и дымом севастопольские спасатели МЧС России прошли успешно, с соблюдением всех мер безопасности и требований к качеству выполнения задач. Участвовали 86 человек личного состава.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе