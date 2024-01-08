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Испытания продукции: чтобы попасть к потребителям, товары проходят долгий путь. Нюансы сертификации
фото: pikist.com

Испытания продукции: чтобы попасть к потребителям, товары проходят долгий путь. Нюансы сертификации

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:06 08.01.2024

Процесс испытаний продукции для сертификации — это процедура, призванная проверить соответствие продукции определенным стандартам и требованиям, установленным в соответствии с законодательством или индустриальными стандартами. Цель сертификации заключается в обеспечении безопасности, качества и соответствия продукции установленным нормам — https://www.ecert.ru/ip/.

В общем, процесс сертификации включает в себя следующие этапы:

  • подготовка продукции: производитель подготавливает продукцию к сертификации, уделяя внимание соблюдению всех необходимых требований и стандартов.
  • выбор аккредитованной лаборатории или органа по сертификации: производитель выбирает уполномоченную компанию (учреждение), которая проведет испытания продукции. Это может быть лаборатория, специализирующаяся на определенных типах продукции, или независимый орган по сертификации.
  • испытания продукции: продукция подвергается различным тестам и измерениям в соответствии с установленными стандартами. Это может включать в себя физические, химические, электрические или другие виды испытаний, в зависимости от характера продукции.
  • оценка соответствия: на основе результатов испытаний производится оценка соответствия продукции установленным требованиям. Если продукция соответствует стандартам, ей присваивается сертификат.
  • выдача сертификата: в случае успешной сертификации, орган по сертификации выдает соответствующий сертификат, подтверждающий, что продукция соответствует установленным стандартам и требованиям.

Процесс сертификации может варьироваться в зависимости от типа продукции и регуляторных требований в конкретной стране или регионе. Он важен для защиты интересов потребителей, обеспечения безопасности и качества продукции на рынке.

Испытания продукции — категории товаров 

Испытания продукции и требования к сертификации могут различаться в зависимости от типа продукции и законодательства конкретной страны или региона. Однако существуют определенные категории товаров, для которых часто предусмотрена обязательная сертификация. Некоторые из этих категорий включают:

  • электротехническая продукция: электрические устройства, электроника, бытовая и промышленная электротехника, электрические компоненты и т.д.
  • медицинская техника: медицинские устройства, оборудование для диагностики и лечения, медицинские расходные материалы.
  • автомобильная продукция:аАвтомобили и их комплектующие, автозапчасти.
  • продукция пищевой промышленности: продукты питания, напитки.
  • строительные материалы и продукция: материалы для строительства, сантехника, электрические системы в строительстве.
  • игрушки, товары для детей и детская продукция.
  • продукция, связанная с безопасностью: средства индивидуальной защиты, оборудование для противопожарной защиты.
  • химическая продукция: химические вещества, удобрения, пестициды.

Обязательность сертификации может зависеть от страны или региона, в котором продукция предназначена для продажи. Некоторые страны могут иметь свои собственные обязательные стандарты и требования, в то время как в других случаях могут действовать международные стандарты.

Потребители обычно полагаются на наличие сертификата, чтобы быть уверенными в том, что продукция безопасна, соответствует установленным стандартам и не представляет угрозы для здоровья.

Испытания продукции — кто проводит

Испытания продукции и сертификацию проводят специализированные организации, обычно называемые лабораториями испытаний или органами по сертификации. Эти организации обладают определенными сертификатами, аккредитациями и лицензиями, позволяющими им проводить тестирование и выдавать сертификаты соответствия продукции.

Органы по сертификации часто являются независимыми организациями или учреждениями, хотя в некоторых случаях они могут быть частью государственных структур. Они должны соответствовать определенным стандартам и требованиям, чтобы обеспечивать объективность и надежность процесса сертификации.

Некоторые органы по сертификации также аккредитуются национальными или международными организациями по аккредитации. Аккредитация подтверждает, что орган по сертификации соответствует определенным стандартам и критериям компетентности. Например, многие страны имеют национальные органы по аккредитации, которые утверждают или лицензируют лаборатории и органы по сертификации в своей юрисдикции.

Производители обращаются к этим органам для проведения испытаний своей продукции, и если продукция успешно проходит испытания и соответствует установленным стандартам, она получает сертификат соответствия. Этот сертификат может быть использован при продаже продукции на рынке, что повышает уровень доверия со стороны потребителей и регулирующих органов.

Значит ли это, что продукция, которая должна быть сертифицирована, не попадает на прилавки, если не проходит этой процедуры? Эксперты здесь отмечают: в различных странах и индустриях существуют разные правила и требования относительно обязательной сертификации продукции. В некоторых случаях несертифицированная продукция может быть запрещена к продаже, а в других случаях она может быть разрешена, но её продажа может быть ограничена или осложнена.

Вот несколько общих сценариев:

  • обязательная сертификация: в некоторых отраслях и для определенных видов продукции обязательна сертификация. Это может включать в себя электротехнические устройства, медицинское оборудование, автомобили и т.д. В таких случаях продукция, не прошедшая сертификацию, не может быть законно продана на рынке.
  • добровольная сертификация: для некоторых товаров сертификация является добровольной, но имеет большую ценность для производителя в контексте конкуренции и доверия потребителей. Продукция, не сертифицированная, может столкнуться с проблемами в конкурентной борьбе и доверии со стороны потребителей.
  • строгие правила продаж: в некоторых случаях розничные магазины или онлайн-платформы могут иметь правила, требующие наличие сертификации для продукции, прежде чем они будут размещены на их платформах. Такие платформы могут контролировать соответствие продукции определенным стандартам и требованиям безопасности.

Важно уточнить конкретные правила и требования для конкретной отрасли и региона, чтобы понять, какие меры применяются к продукции, требующей сертификации. Производители обычно стремятся к сертификации, чтобы подтвердить качество и безопасность своей продукции, что способствует лучшему принятию её потребителями.

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