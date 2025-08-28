Исрафил Исламов из Севастополя взял бронзу чемпионата России по боксу

Севастополец Исрафил Исламов (тренер – Владимир Семенов) стал бронзовым призером 34-го чемпионата России по боксу среди мужчин. Соревнования, посвященные памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также Году защитника Отечества и 80-летию со дня Великой Победы, прошли в Екатеринбурге.

Исрафил Исламов поднялся на пьедестал почета в весовой категории свыше 92 кг. Севастополец одержал победы над Эмином Хатаевым из Тюменской области и Эльдаром Шебзуховым из Карачаево-Черкессии, но в полуфинале, к сожалению, уступил Давиду Сурову из Краснодарского края, который в итоге и завоевал чемпионский титул в этом весе.

Размик Хачатрян из Сакского района (весовая категория – до 71 кг) и симферополец Юрий Аветян (до 57 кг) до медалей не добрались.

Всего в соревнованиях приняли участие 324 спортсмена из 61 региона РФ. Были разыграны 13 комплектов наград.

источник: «Крымский спорт»

