Исрафил Исламов из Севастополя взял бронзу чемпионата России по боксу

Исрафил Исламов поднялся на пьедестал почета в весовой категории свыше 92 кг. Севастополец одержал победы над Эмином Хатаевым из Тюменской области и Эльдаром Шебзуховым из Карачаево-Черкессии, но в полуфинале, к сожалению, уступил Давиду Сурову из Краснодарского края, который в итоге и завоевал чемпионский титул в этом весе.
Размик Хачатрян из Сакского района (весовая категория – до 71 кг) и симферополец Юрий Аветян (до 57 кг) до медалей не добрались.
Всего в соревнованиях приняли участие 324 спортсмена из 61 региона РФ. Были разыграны 13 комплектов наград.
источник: «Крымский спорт»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: спорт в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: спорт в Крыму