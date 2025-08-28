Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Исрафил Исламов из Севастополя взял бронзу чемпионата России по боксу
Новости Республики
Исрафил Исламов из Севастополя взял бронзу чемпионата России по боксу
фото: ВКонтакте, Федерация бокса Севастополя

Исрафил Исламов из Севастополя взял бронзу чемпионата России по боксу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:36 28.08.2025

Севастополец Исрафил Исламов (тренер – Владимир Семенов) стал бронзовым призером 34-го чемпионата России по боксу среди мужчин. Соревнования, посвященные памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также Году защитника Отечества и 80-летию со дня Великой Победы, прошли в Екатеринбурге.

Исрафил Исламов поднялся на пьедестал почета в весовой категории свыше 92 кг. Севастополец одержал победы над Эмином Хатаевым из Тюменской области и Эльдаром Шебзуховым из Карачаево-Черкессии, но в полуфинале, к сожалению, уступил Давиду Сурову из Краснодарского края, который в итоге и завоевал чемпионский титул в этом весе.

Узнайте больше:  Коншау-бий Курманов из Симферополя – серебряный призер чемпионата России по карате

Размик Хачатрян из Сакского района (весовая категория – до 71 кг) и симферополец Юрий Аветян (до 57 кг) до медалей не добрались.

Всего в соревнованиях приняли участие 324 спортсмена из 61 региона РФ. Были разыграны 13 комплектов наград.

источник: «Крымский спорт»

 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x