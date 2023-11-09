Исследование: удалёнка и массовые увольнения сотрудников — 2023 год

Согласно новому исследованию Envoy, 80% руководителей сожалеют о своих первоначальных решениях о возвращении в офис и говорят, что подошли бы к своим планам по-другому, если бы лучше понимали последствия своих решений.

По данным исследования, проведенного уже российской рекрутинговой компанией Get experts, возможность удаленной работы за последние пять лет поднялась с 9-й строчки в списке факторов нематериальной мотивации на первое место.

Конечно, удаленка стала преимуществом для работодателей, и соискатели отдают приоритет тем компаниям, которые предлагают такой формат. Однако, как показывает практика, у удаленки свои подводные камни: вовлеченность сотрудников падает, трудно поддерживать командный дух, сложно идти к одним целям. И у нас именно поэтому растет текучка кадров, — отмечает генеральный директор компании Get experts Ольга Шамбер. Какое-то время назад мы официально вернулись в офис, но сохранили гибкость. Сотрудники могут по необходимости и договоренности с линейным руководителем брать отдельные дни, когда они работают в удаленном формате. Однако это не ключевой фактор принятия решения о работе в компании из сферы коммуникаций. Одна из ключевых мотиваций в нашей сфере — это коллектив, людям важно, с кем именно они работают. Кроме того, клиенты ждут от нас креативных решений, лучшие из которых рождаются в очной дискуссии. Поэтому наш опыт показывает, что в работе из офиса много плюсов как для бизнеса, так и для сотрудников, — объясняет гендиректор агентства КРОС Екатерина Мовсесян.

Гендиректор HR-tech компании Skill Cup Роман Мандрик согласен с тем, что руководители в большинстве компаний убеждены, что живое взаимодействие более эффективно. Однако сотрудники в офисы не стремятся, для многих принудительное возвращение — это серьезный демотиватор. «Большинство офисных работников хотят сохранить возможность гибридного или удаленного режима работы, и как минимум половина готовы ради этого сменить работу. Работодателям с гибридным и удаленным графиком значительно легче привлекать кандидатов, несмотря на то, что зарплата на таких вакансиях, как правило, на 10-20% ниже «офисных» окладов», — добавляет эксперт. Он уверен, что сейчас наблюдается конфликт между интересами работодателя и кандидата, который решается внедрением IT-инструментов, помогающих поддерживать вовлеченность сотрудников, независимо от того, откуда они работают — корпоративные мессенджеры, сервисы микрообучения, соцсети.

Источник исследования: https://rg.ru/2023/11/08/moguchaia-tekuchka.html