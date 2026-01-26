Истории о том, как севастопольцы за четыре дня потеряли почти 3 млн рублей

Не теряют актуальности и старые, проверенные мошенниками методы. Так, 18-летняя девушка заплатила 103 тысячи рублей «пошлины» за несуществующий лотерейный выигрыш. 59-летняя женщина перевела 14 тысяч рублей, получив просьбу «в долг» со взломанного аккаунта своей знакомой в соцсети. По аналогичной схеме 21-летний мужчина лишился 7 тысяч рублей.

Также севастопольцы теряли деньги при попытке купить товары онлайн: 49-летний мужчина, пытавшийся приобрести автомобиль через соцсеть, лишился 50 тысяч рублей предоплаты. 56-летний житель города потерял 21 тысячу рублей при покупке автомобильной коробки передач на интернет-сайте, а 29-летняя женщина — 25 тысяч рублей при заказе оборудования для тафтинга в социальной сети.

Полиция Севастополя призывает к предельной бдительности:

Сотрудники банков и госорганов НИКОГДА не просят дистанционно переводить деньги, называть коды из SMS или устанавливать программы для «защиты».

Не верьте в «гарантированную» доходность. Предложения от незнакомцев в сети быстро и много заработать на инвестициях, криптовалюте или бирже — это обман.

Любой «выигрыш», за который нужно заплатить, — это ложь. С вас не могут требовать денег за получение приза.

Всегда перепроверяйте. Получили странную просьбу от друга или звонок от «службы»? Положите трубку и свяжитесь с человеком или организацией по известному вам, официальному номеру.

Осторожно с предоплатой в интернете. Пользуйтесь только проверенными площадками с безопасными способами расчета или встречайтесь при сделке лично.

Помните: ваша финансовая безопасность — в ваших руках!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю