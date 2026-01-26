Истории о том, как севастопольцы за четыре дня потеряли почти 3 млн рублей

За последние четыре дня в Севастополе жертвами аферистов стали 16 горожан, а общая сумма похищенных денег достигла почти трёх миллионов рублей. Преступники использовали как изощренные схемы с имитацией звонков из банков, так и обман в социальных сетях под видом выгодных инвестиций или покупок.
Крупнейшие потери связаны с убедительными легендами о «защите средств». Так, 19-летняя девушка, поверившая звонку лжебанкира, лишилась 401 тысячи рублей. Еще более изощренную схему применили к другой 19-летней жительнице: в мессенджере ей поочередно звонили «сотрудники» банка, «полиции» и «Госуслуг», запугивая историей о финансировании ВСУ и требуя «защитить» счет. Результат — потеря 190 тысяч рублей. А 37-летняя женщина перевела мошенникам 601 тысячу рублей после такого же звонка с предложением перевести деньги на «резервный сберегательный счет».
Отдельную тревогу, отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе, вызывают случаи так называемого «инвестиционного» мошенничества. 25-летняя женщина доверила 300 тысяч рублей «крипто-тренеру», нашедшему ее в соцсети. 56-летняя горожанка, соблазнившись возможностью заработать на «инвестиционной площадке», лишилась 487 тысячи рублей. 41-летний мужчина потерял 50 тысяч рублей по схожей схеме «заработка на криптовалюте».
Не теряют актуальности и старые, проверенные мошенниками методы. Так, 18-летняя девушка заплатила 103 тысячи рублей «пошлины» за несуществующий лотерейный выигрыш. 59-летняя женщина перевела 14 тысяч рублей, получив просьбу «в долг» со взломанного аккаунта своей знакомой в соцсети. По аналогичной схеме 21-летний мужчина лишился 7 тысяч рублей.
Также севастопольцы теряли деньги при попытке купить товары онлайн: 49-летний мужчина, пытавшийся приобрести автомобиль через соцсеть, лишился 50 тысяч рублей предоплаты. 56-летний житель города потерял 21 тысячу рублей при покупке автомобильной коробки передач на интернет-сайте, а 29-летняя женщина — 25 тысяч рублей при заказе оборудования для тафтинга в социальной сети.
Полиция Севастополя призывает к предельной бдительности:
Сотрудники банков и госорганов НИКОГДА не просят дистанционно переводить деньги, называть коды из SMS или устанавливать программы для «защиты».
Не верьте в «гарантированную» доходность. Предложения от незнакомцев в сети быстро и много заработать на инвестициях, криптовалюте или бирже — это обман.
Любой «выигрыш», за который нужно заплатить, — это ложь. С вас не могут требовать денег за получение приза.
Всегда перепроверяйте. Получили странную просьбу от друга или звонок от «службы»? Положите трубку и свяжитесь с человеком или организацией по известному вам, официальному номеру.
Осторожно с предоплатой в интернете. Пользуйтесь только проверенными площадками с безопасными способами расчета или встречайтесь при сделке лично.
Помните: ваша финансовая безопасность — в ваших руках!
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
