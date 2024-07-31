Историки и археологи могут получить грантовую поддержку на форуме «Истоки» в Севастополе

В Севастополе с 16 августа по 29 сентября на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» пройдёт молодёжный историко-культурный форум «Истоки». Форум объединяет инициативную молодёжь, которая заинтересована в изучении своей Родины, её культуры и традиций, даёт возможность обрести новый опыт, знания и знакомства. У участников форума будет возможность подать заявку на грантовую поддержку своих инициатив до 1 миллиона рублей.

Символично, что историко-культурный форум «Истоки» пройдёт у нас, в патриотической столице России – в Городе-Герое Севастополе. Форум станет центром притяжения для молодых и активных ребят со всех уголков страны, откроет свои двери, чтобы объединить тех, кому небезразлична судьба России, кто готов внести свой вклад в её развитие и процветание, основываясь на духовно-нравственных ценностях, гражданской и культурной идентичности, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Форум пройдёт в августе и сентябре в пяти заездах: «Семейные ценности» (регистрация закрыта), «Историко-культурное наследие» (регистрация продлена до 1 августа), «Путь наставника» (регистрация до 1 августа), «Гармония» (регистрация до 8 августа) и «Голос будущего» (регистрация до 15 августа).

Первый Молодёжный круглогодичный историко-культурный центр «Истоки» был открыт по поручению Президента России Владимира Путина в историческом городе Печоры Псковской области. Проект стал связующим звеном между прошлым и настоящим, несмотря на тематики заездов, красной линией проходит тема сохранения нашего культурного кода и традиционных ценностей. Заезд «Историко-культурное наследие» несёт в себе особые смыслы, и мы приглашаем начинающих специалистов–историков, архивистов, археологов, реставраторов, педагогов, сотрудников музеев, представителей клубов реконструкции и других экспертов, принять участие в форуме «Истоки» на святой земле с богатой историей – городе Севастополе, где и откроется второй центр «Истоки». 200 человек, успешно прошедших конкурсный отбор, станут участниками заезда, – говорит директор «Роспатриотцентра» Елена Беликова.

Форум «Истоки» станет первым событием на территории нового музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Первыми центр посетят семьи – участники заезда «Семейные ценности». Проект «Истоки» – это первый образовательный центр, в котором обучаются не только молодёжь, но и семьи с детьми.

На каждом заезде у участников форума будет возможность подать заявку на грантовую поддержку своих инициатив по 18 тематическим номинациям.

Узнать подробнее можно на сайте форума: https://форумистоки.рф/

источник: пресс-служба Правительства Севастополя