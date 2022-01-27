Историко-археологический парк в Херсонесе будут создавать в пять этапов

Утверждена документация по планировке территории в районе музея-заповедника «Херсонес Таврический». Соответствующее постановление принято сегодня в ходе заседания Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева. По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова, создание историко-археологического парка «Херсонес Таврический» будет проходить в пять этапов.

Первый этап включает в себя размещение детского художественно-эстетического центра, а также комплекс работ по размещению следующих объектов: филиала международного детского центра «Артек», контрольно-пропускного пункта, подъездной дороги и котельной. На втором этапе предполагается размещение Международного Археологического центра и Музея Античности и Византии, а также подземного паркинга, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя ведомства.

Третий этап – это строительство Музея истории Крыма, а также квартала-реконструкции древнего города. Он будет включать сувенирные лавки, ремесленные мастерские и мини-музеи. Размещение Музея Христианства, подземного и наземного паркинга, двух корпусов туристического центра будет выполнено на четвертом этапе создания парка. Завершающим этапом станет комплекс работ по примыканию планируемой дорожной сети к существующей городской.

На каждом этапе предполагается размещение объектов благоустройства, инженерных сетей и сооружений, подпорных стен, а также выполнение технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций. Общая площадь территории составляет 24 га, половину займут зеленые насаждения, — отмечает Максим Жукалов.

По словам специалиста, на текущий момент отдельно прорабатывается концепция по сохранению объектов культурного наследия – береговых батарей №12 и №13. Также проектом предусмотрено сохранение жилых многоквартирных домов по ул. Древней.

Главные акценты – это озеленение площадью 11 га, о котором изначально шла речь, отдельная концепция по береговым батареям и сохранение всех многоквартирных домов. Кроме того, если ранее у многоквартирного дома на Древней не было придомовой территории, то мы формируем участок, который позволит обслуживать и благоустраивать дом, — подчеркивает губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, презентация концепции проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический» состоялась в августе 2021 года. Масштабное строительство запланировано на территории более 24 га. Музейные площади займут порядка 45 тысяч кв. м.