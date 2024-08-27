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История из Евпатории: про угон и , про глупость человеческую и УК РФ

История из Евпатории: про угон и ДТП, про глупость человеческую и УК РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:47 27.08.2024

В Евпатории молодой человек предстанет перед судом за угон автомобиля, который впоследствии попал в ДТП.

Прокуратура города Евпатории утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

По версии органов предварительного расследования, в октябре 2023 года обвиняемый находился в компании своего знакомого, который является собственником автомобиль марки «Ниссан Максима». Под предлогом прослушивания музыки обвиняемый взял ключи от автомобиля и сел в транспортное средство. При прослушивании музыки молодой человек  запустил двигатель автомобиля и уехал. Встретив своих знакомых, обвиняемый передал одному из них управление транспортным средством, в результате водитель, не справившись с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие, – рассказали подробности в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

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