История из Севастополя о том, как «внезапный спор» может закончиться ограблением

Полиция Севастополя задержала подозреваемого в ограблении местного жителя. По информации городского УМВД, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, нарушение неприкосновенности жилища и разбой.

Предварительно установлено, что ночью 48-летний мужчина шёл в сторону паромной переправы и по дороге, в районе сквера 300-летия Российского Флота, у него возник внезапный спор с прохожим. В ходе конфликта незнакомец ударил его, сбив с ног, с применением силы открыто похитил кошелёк, в котором находилось 15 тысяч рублей, и скрылся. Похищенные деньги злоумышленник потратил на развлечения и алкоголь, — рассказал в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. В отношении задержанного следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж»), ему грозит до 7 лет лишения свободы.