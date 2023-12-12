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История из Севастополя о том, как «внезапный спор» может закончиться ограблением
Фото: УМВД по г. Севастополю

История из Севастополя о том, как «внезапный спор» может закончиться ограблением

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:17 12.12.2023

Полиция Севастополя задержала подозреваемого в ограблении местного жителя. По информации городского УМВД, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, нарушение неприкосновенности жилища и разбой.

Предварительно установлено, что ночью 48-летний мужчина шёл в сторону паромной переправы и по дороге, в районе сквера 300-летия Российского Флота, у него возник внезапный спор с прохожим. В ходе конфликта незнакомец ударил его, сбив с ног, с применением силы открыто похитил кошелёк, в котором находилось 15 тысяч рублей, и скрылся. Похищенные деньги злоумышленник потратил на развлечения и алкоголь, — рассказал в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. В отношении задержанного следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж»), ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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