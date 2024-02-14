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История из Симферополя про кражу и чужую банковскую карту. Сказочный…
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История из Симферополя про кражу и чужую банковскую карту. Сказочный…

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:53 14.02.2024

Два раза наступить на одни и те же грабли – уметь надо.

36-летний житель Симферополя признан судом виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Да-да, нашел чужую банковскую карту и пустился во все тяжкие…

Судом установлено, что мужчина, находясь на улице Куйбышева в городе Симферополе, нашел банковскую карту, оснащенную бесконтактной технологией проведения платежей, — отметили в прокуратуре.

Но вот НЮАНС! Этот же персонаж уже был судим за… аналогичное преступление. «Счастливчик» постоянно находит чужие карты! Шутки шутками, но все серьезно для этого «сказочного….».

Осужденный надлежащих выводов для себя не сделал и вновь неоднократно рассчитывался найденной картой в магазинах, — подчеркнули в прокуратуре.

Суд (с учетом имеющейся судимости) приговорил виновного к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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PS. Выйдет – опять отправится на поиски потерянных банковских карт?

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