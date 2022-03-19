История учит: сила духа бойцов – залог победы. Минобороны РФ – о героических параллелях

Минобороны РФ продолжает героическую летопись спецоперации на Украине. И почти каждый день происходят события, так или иначе пересекающиеся с хроникой Великой Отечественной войны. Параллели проводит сама история.

Сила духа.

То, как целенаправленное укрепление духа бойцов решает исход боестолкновения, отчетливо показал в ходе спецоперации на Украине заместитель командира парашютно-десантного батальона майор Павел Слизько.

Десантировавшись на стратегически важном объекте, его подразделение подверглось массированному обстрелу превосходящих сил противника. В тяжелейших условиях, под кинжальным огнем, Павел Слизько стал подбадривать рядовой и сержантский состав, который не имел боевого опыта. Воодушевляя своим личным примером, майор увлек бойцов в наступление. В итоге противник был отброшен.

Через несколько дней Павел Слизько получил пулевое ранение в правое плечо, но при этом не оставил поля боя, тем самым показав своим подчиненным пример стойкости и мужества.

Задолго до этих событий, в 1944 году, так же подбадривая бойцов и не щадя себя и своей жизни, отбил атаку гитлеровцев заместитель командира стрелкового батальона гвардии капитан Петр Безъязычный. Отражая контратаки противника, товарищ Безъязычный в дни самых жарких схваток все время находился в боевых порядках подразделений. Организовывая личный состав, он давал свои указания о принятии мер по удержанию рубежа обороны, воодушевлял своих подчиненных на стойкость и на подвиги. Его батальон отразил до 8 контратак, которые следовали одна за другой, и нанес врагу большой урон в живой силе и технике.

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