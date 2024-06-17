История успеха: как медсестра из Крыма выиграла в лотерею миллион рублей

Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечают свой профессиональный праздник медицинские работники. День медицинского работника — это не только профессиональный праздник, но и возможность нам всем выразить признательность, благодарность и поддержку тем, кто посвятил себя важнейшему делу — сохранению жизни и здоровья. Помимо высокого профессионализма, знания и опыта, немаловажную роль в этом благородном деле играет удача. В обычной жизни фортуна также сопутствует представителям медицинской сферы. По случаю Дня медицинского работника расскажем о самых удачливых людях этой социально значимой профессии из разных уголков России, выигравших в гослотереи, распространяемые «Столото». Например, среди счастливчиков оказалась медсестра из Крыма, выигравшая в моментальную лотерею миллион рублей.

Наталье Зекрияевой* периодически удача улыбается в моментальных лотереях, распространяемых «Столото». Женщине не раз везло на небольшие суммы до 20 тысяч рублей. Летом 2023 года, благодаря билету моментальной лотереи с дизайном «Счастливая 7», медсестра из Крыма выиграла гораздо больше — 1 000 000 рублей.

У меня большая семья — шесть детей и девять внуков — поэтому я хотела подарить призовые деньги им. А дети решили, что раз выиграла я, то и потратить их должна я в свое удовольствие, — говорит Наталья Васильевна. — Купила новую стиральную машинку, холодильник, в общем, обновила бытовую технику. В хозяйстве это не лишнее. Оставшиеся средства тратила по мере необходимости. Я точно также продолжаю покупать билеты моментальных лотерей: то тысячу снова выиграю, то пять. Очень хочу оказаться в лотерейном центре «Столото» в Москве в качестве победителя еще раз. Верю, что моя мечта сбудется!

Свою трудовую деятельность победительница посвятила медицине. Работала медсестрой в детском отделении больницы. Сейчас женщина на пенсии, и она с удовольствием занимается огородом.

До пенсии мы с коллегами ездили к морю, жарили шашлык и весело проводили время, когда отмечали наш праздник. Сейчас в этот день созваниваемся с бывшими коллегами и поздравляем друг друга по телефону. Всем причастным к этому профессиональному празднику я желаю здоровья, сил, терпения и выдержки в этом нелегком, но благородном труде, — говорит победительница.

источник: пресс-служба Столото (фото победительницы публикуется с её разрешения)