История выборов и назначений главы Республики Крым — как это было и есть сейчас

ТАСС подготовил материал о том, как проходили выборы и назначения руководителя Крыма.

Статус территории в 1954-1992 годах

В 1954 года по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крымская область РСФСР (Крымская АССР в 1921-1945 годах) была передана в состав Украинской ССР. В феврале 1991 года по итогам референдума на полуострове была восстановлена Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика (в составе УССР). В сентябре того же года, вскоре после провозглашения Украиной независимости, Верховный совет Крыма принял Декларацию о государственном суверенитете Республики Крым, в которой говорилось о стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины. В феврале 1992 года Крымская АССР была переименована в Республику Крым, в мае приняты акт о государственной независимости и конституция, которая определила республику как «демократическое государство в составе Украины».

Учреждение поста президента и первые выборы 1994 года

14 июня 1993 года Верховный совет Крыма учредил пост президента республики. Выборы были назначены на 1994 год. Они прошли в два тура — 16 и 30 января 1994 года. На пост баллотировались шесть кандидатов. Поскольку никто из них не набрал свыше 50% голосов, необходимых для победы, было назначено повторное голосование. Во второй тур вышли лидер блока «Россия» и Республиканской партии Крыма Юрий Мешков (38,5% в первом туре) и председатель Верховного совета Крыма, самовыдвиженец Николай Багров (17,55%). 30 января президентом Крыма был избран Мешков, основной идеей предвыборной программы которого был курс на сближение с Россией. По итогам выборов он получил 72,92% голосов. Его соперника поддержали 23,35% избирателей. Явка составила 75,12%. 4 февраля 1994 года Мешков вступил в должность.

17 марта 1995 года украинские власти в одностороннем порядке приняли решение об отмене Конституции Республики Крым и упразднении поста президента. Вскоре Мешков покинул пост. В ноябре того же года крымский Верховный совет принял новую конституцию республики, не предусматривавшую должности президента и суверенитета полуострова. Позднее, 21 октября 1998 года, была принята третья по счету конституция Крыма, соответствующая украинскому основному закону. Республика Крым была переименована в Автономную Республику Крым (АРК) в составе Украины.

После воссоединения Крыма с Россией

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого от руководства страной был отстранен президент Виктор Янукович и к власти пришла оппозиция. Пророссийски настроенные жители полуострова отказались признавать легитимность нового правительства и начали бессрочную акцию протеста у здания Верховного совета республики. Основным требованием митингующих было отделение Крыма от Украины. 27 февраля депутаты ВС отправили в отставку прежнее крымское правительство и назначили главой Совета министров АРК лидера местного движения «Русское единство» Сергея Аксенова. Новые власти Крыма обратились за содействием и помощью к руководству Российской Федерации.

16 марта 2014 года на общекрымском референдуме о статусе полуострова 96,77% жителей Крыма и 95,6% Севастополя высказались за воссоединение с Россией. 18 марта был подписан Договор о принятии Республики Крым в состав РФ, согласно которому в Российской Федерации были образованы два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В тот же день Аксенов был утвержден в должности председателя Совета министров Республики Крым как субъекта РФ.

11 апреля 2014 года была принята Конституция Республики Крым, согласно которой высшим должностным лицом и руководителем исполнительной власти региона является глава республики. 14 апреля того же года президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Крыма Аксенова.

Выборы главы Республики Крым в 2014 году

Глава республики, в соответствии с конституцией региона, избирается депутатами Государственного совета (парламента) Крыма из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ, сроком на пять лет.

Ранее, 2 апреля 2013 года, в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», были внесены изменения, которые разрешили субъектам РФ заменять прямые выборы губернаторов непрямыми, то есть избранием депутатами местного парламента.

Согласно федеральному законодательству партии, имеющие представительство в заксобрании региона и Государственной думе РФ, направляют главе государства предложения по кандидатам на пост главы республики (не более трех претендентов от каждой). Президент РФ выбирает трех кандидатов из списка и предлагает их на рассмотрение республиканского парламента. Выборы проводятся тайным голосованием.

На выборах главы Крыма избранным считается кандидат, набравший большинство голосов депутатов от установленной численности республиканского парламента. Если ни один из претендентов не получит необходимого числа голосов, проводится второй тур выборов. В нем участвуют два кандидата, за которых было отдано наибольшее число голосов в первом туре. Избранным считается тот, кого поддержит большинство депутатов.

17 сентября 2014 года президент России Владимир Путин внес в Государственный совет Крыма три кандидатуры на должность руководителя республики: врио главы региона Аксенова, министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева и депутата Госдумы РФ Александра Терентьева. 9 октября того же года депутаты Государственного совета Крыма единогласно (75 голосов) избрали Аксенова главой Республики Крым. В тот же день он принял присягу и официально вступил в должность сроком на пять лет. Одновременно в 2014-2019 годах. Аксенов возглавлял Совет министров Крыма.

Выборы 2019 года

10 сентября 2019 года президент РФ внес в парламент Крыма список претендентов на пост главы республики. Вместе с руководителем региона Сергеем Аксеновым (от «Единой России») в него вошли первый секретарь крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко (от КПРФ) и депутат Госдумы РФ Павел Шперов (от ЛДПР).

20 сентября того же года парламент Крыма вновь избрал Аксенова главой республики сроком на пять лет (за — 74 депутата). В тот же день состоялась инаугурация избранного руководителя региона.

21 декабря 2021 года был принят федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который в том числе отменил запрет занимать должность главы региона более двух пятилетних сроков подряд. Субъекты РФ получили право сами определять число сроков полномочий своих руководителей.

Выборы в 2024 году

12 сентября 2024 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес в Государственный совет Крыма список из трех претендентов на пост главы республики. Вместе с руководителем Крыма Аксеновым (от «Единой России») в него вошли кандидаты от партии «Новые люди» и КПРФ.